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Беженцы возвращаются в Украину из Литвы

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  • 5.06.2022, 19:41
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Беженцы возвращаются в Украину из Литвы

Специальные автобусные рейсы заполнены на месяц вперед.

Беженцы из Украины понемногу покидают Литву: специально организуемые для них рейсы заполнены на месяц вперед, пишет delfi.lt.

Неправительственные организации отмечают, что беженцы по-прежнему нуждаются в помощи. Организация "Сильны вместе" уже месяц организует рейсы в Украину с частной компанией Kautra. Автобусы три раза в неделю ездят во Львов.

До сих пор они перевезли уже 600 человек. "Поток регистрирующихся очень большой, автобусы заполнены на месяц вперед. Планируем делать больше рейсов в неделю", – сказал представитель Kautra Юстинас Вадлуга.

Пока возвращение украинцев организует организация "Сильны вместе". Министерство транспорта и сообщения указало, что ему известно о такой потребности, "вопрос оказания помощи украинцам обсуждается". Департамент миграции располагает данными об отъезде 900 украинцев.

В общей сложности в Литве находятся больше 55 000 беженцев из Украины.

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