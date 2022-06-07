РосСМИ сообщили о взрыве в Херсоне рядом с оккупационной администрацией 2 7.06.2022, 13:39

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Российское пропагандистское издание РИА "Новости" сообщает о взрыве в Херсоне, который произошел в кафе недалеко от от оккупационной администрации.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в кафе недалеко от оккупационной администрации Херсона.

Позже РИА "Новости" сообщило, что один человек ранен при взрыве в херсонском кафе. По предварительным данным, легкое ранение получил официант.

В кафе выбиты двери.

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