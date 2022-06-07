В 58 районах Беларуси запрещено либо ограничено посещение лесов

В 58 районах Беларуси запрещено либо ограничено посещение лесов5
- 7.06.2022, 15:42
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В чем причина?
По состоянию на 7 июня ограничения введены в 57 районах Беларуси. Они коснулись практически всех районов Минской и Гродненской областей, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»
В Гомельской области полный запрет на посещения действует в 8 районах: Ельском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском, Гомельском, Мозырском, Калинковичском и Речицком.
Свободно посещать леса пока можно в Витебской и Могилевской областях.