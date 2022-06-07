Польша вместо Минска: Пекин намерен локализовать производства ближе к европейскому рынку 4 7.06.2022, 15:42

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Фото: charter97.org

Кроме Китая, Польшу выбрали и другие крупные производители бытовой техники.

Логистика поставок бытовой техники из Китая в Европу резко усложнилась. Поэтому китайские производители намерены локализоваться ближе к рынку. И речь идет не об индустриальном парке в Минске, а о Польше.

По неофициальной информации газеты Rzeczpospolita, Китай намерен инвестировать в создание и расширение производств бытовой техники в Польше. Уже несколько месяцев ведутся переговоры о дальнейших проектах китайских компаний — Haier, Hisense и Midea сильно заинтересованы в усилении своего присутствия в Польше. «Переговоры идут уже несколько месяцев, особенно Haier в них наиболее продвинулась», — сказал источник газеты.

Под брендом Haier может быть реализован самый крупный проект. Эта компания является крупнейшим производителем бытовой техники в мире, пока большая часть ее доходов генерируется в Китае, но последнее время стала нарастать маркетинговая активность бренда в Европе.

Польские заводы бытовой техники являются лидерами среди европейских производителей по доле на рынке Евросоюза. По данным польской ассоциации производителей бытовой техники (APPLiA Polska), в Польше уже есть 35 профильных заводов.

«Преимуществом Польши является, конечно же, хорошо развитая база субподрядчиков и кооператоров, что в сочетании с близостью к крупным западноевропейским рынкам делает нас естественной мишенью для компаний», — говорит Войцех Конецкий, президент APPLiA Polska.

Последнее время для Китая усложнилась логистика поставок в Европу. Уже более двух лет растут цены на морские перевозки, которые в расчете на один контейнер выросли в целых шесть-семь раз. Этот рост особенно критичен для компаний, импортирующих крупногабаритные товары, лишь небольшая часть которых может поместиться в контейнер, говорит Иренеуш Бартниковски, президент Solgaz, производителя стеклянных газовых варочных панелей.

Корея также нацелена на Польшу

Кроме Китая, в Польшу вкладываются и другие производители бытовой техники.

В феврале корейская Samsung объявила о крупных инвестициях в Польшу. У компании в этой стране уже есть заводы по производству холодильников и стиральных машин. Всего корейцы хотят потратить около 900 млн злотых (порядка 211 млн долларов). Во Вронках будет построен новый завод, а существующие заводы концерна будут расширены. Производственная мощность увеличится с 4 млн до 5,2 млн единиц в год и будет создано 60 тысяч рабочих мест. Об этом заявила Samsung Electronics Poland Manufacturing после получения решения о поддержке инвестиций.

LG также активно расширяет свою производственную базу, в первую очередь в секторе бытовой техники/электроники. Также компания инвестирует в первый и крупнейший в Европе центр по производству аккумуляторов для электромобилей.

«Инвестиции в новое строительство во Вроцлаве привели к внедрению в Польше самых современных технологий, а также сделали нашу страну европейским лидером в отрасли бытовой техники», — заявила польский представитель LG Energy Solution.

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