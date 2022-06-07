Технический гигант из США полностью ушел из России 3 7.06.2022, 16:31

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Корпорация отказалась продавать технологии РФ и сотрудничать с российскими военными организациями.

Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории РФ.

Об этом сообщил журналист Оливер Кэрролл в Twitter.

"IBM уходит из России", — говорится в сообщении.

Кроме того, при попытке перейти на сайт представительства компании в России появляется сообщение о неполадках и страница дальше не загружается, пишет УНИАН.

Стоит отметить, что корпорация IBM одна из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания IMB еще в марте анонсировала свой уход с российского рынка. В корпорации заявили, что больше не продает технологии России и не сотрудничает с российскими военными организациями. Данное решение приняли из-за войны РФ против Украины.

Кроме того, IBM пообещала пожертвовать определенную сумму на помощь украинцам.

26 мая международная рабочая группа по санкциям против России обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их данным, РФ уже покинули более 1 тысячи международных компаний в связи с антироссийскими санкциями, которые ввели из-за полномасштабной войны в Украине.

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