Генштаб ВСУ: Беларусь отрабатывает на учениях создание ударных группировок

Генштаб ВСУ: Беларусь отрабатывает на учениях создание ударных группировок5
- 8.06.2022, 7:54
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Также идет проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.
Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в вооруженных силах Беларуси отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.