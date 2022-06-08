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Генштаб ВСУ: Беларусь отрабатывает на учениях создание ударных группировок

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  • 8.06.2022, 7:54
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Генштаб ВСУ: Беларусь отрабатывает на учениях создание ударных группировок

Также идет проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

Беларусь отрабатывает на учениях вблизи границ с Украиной создание ударных группировок.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в вооруженных силах Беларуси отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений", - говорится в сообщении.

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