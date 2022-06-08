Канцлер Германии выступил против ослабления санкций в отношении режима Лукашенко 8.06.2022, 9:15

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Олаф Шольц

Есть много других вариантов решения проблемы переправки украинского зерна.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против ослабления санкций в отношении белорусских властей ради организации транспортировки украинской пшеницы, сообщает издание LRT. Одним из альтернативных вариантов решения проблемы Шольц видит переправку украинского зерна через порты стран Балтии. По мнению канцлера, такой маршрут возможно будет организовать, сообщает «Белсат».

«Этот транспорт никоим образом не должен стать для нас предпосылкой для снятия санкций с Лукашенко. Это трудная и большая задача. Мы постараемся найти общее решение с другими государствами и ООН», – сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Канцлер Германии подчеркнул, что организация экспорта украинского зерна важна для всего мира. Он возложил ответственность за создание угрозы продовольственного кризиса на Россию. При этом Шольц отметил, что если будет достигнуто какое-то соглашение, оно не должно оставлять России возможности злоупотреблять зерновыми коридорами.

Гитанас Науседа повторил, что организация зернового транзита через Беларусь потребует и восстановления железнодорожной инфраструктуры, однако нет гарантий, что она впредь не будет использоваться для наступления России на Украину.

«Не случится ли так, что на каком-то этапе войны боевая техника снова двинется в обратном направлении?» – спросил президент Литвы.

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