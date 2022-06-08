«Большинство белорусов присоединились к полку, чтобы освободить не только Украину, но и Беларусь» 8.06.2022, 12:09

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Евгений «Август» Михасюк

Белорусский доброволец рассказал о боях и взятии в плен россиян.

27-летний Евгений «Август» Михасюк был известен в Беларуси как председатель совета Объединения белорусских студентов. За такую активность его отчислили с исторического факультета университета. Потом — события 2020 года, далее — переезд в Украину.

Сейчас Евгений в составе полка Калиновского. Он принимал участие в военных операциях, вместе с побратимами взял в плен россиян.

О войне и мечтах о мирной жизни «Радыё Свабода» побеседовала с «Августом» в перерыве между боями.

«Не было никаких сомнений, чтобы идти защищать Украину»

Пять лет назад Евгений учился на историческом факультете БГУ. Он возрождал студенческий активизм, возглавлял совет Объединения белорусских студентов. Администрации вуза его деятельность не нравилась.

«Из-за давления администрации был отчислен. Не доучился. Занимался электронной торговлей, маркетингом. Оставался в Беларуси, был общественным активистом. В 2020-м участвовал в акциях протеста, меня задерживала милиция. По моему тогдашнему мнению, тот формат протеста, который выбрало большинство общества, не приведет к успешным результатам. Я тогда был в оппозиции к оппозиции», — рассказывает Евгений.

Осенью 2020 года он увидел, что дело идет к крупномасштабным репрессиям, и решил уезжать. Говорит, что успел как раз к тому моменту, как им персонально стали интересоваться.

Поехал в Украину, так как там были родственники, друзья, «да и сам я наполовину украинец». Евгений жил во Львове, там ему было «комфортно».

«Еще до вторжения России в Украину мы с друзьями обсуждали — кто что будет делать, если вдруг война. У меня не было сомнений, что надо идти защищать Украину. Поэтому с первого дня войны я пытался присоединиться к армии. Было тяжело, так как в военкоматы были очереди. Во-вторых, белорусский паспорт и отсутствие боевого опыта. Узнал, что белорусы собираются в Киеве в подразделение, поехал туда. Тогда это был отряд около десяти человек. Теперь же у нас дошло до батальона, полка, и люди присоединяются еще», — говорит Евгений.

«Под обстрелами не настолько страшно, как может казаться»

В Киеве и возле него бойцы охраняли стратегические объекты, тренировались, готовились в физическом и военном плане. Те, кто имел военный опыт, принимали участие в боях. Недавно группа белорусов была на задании в районе Николаевской и Херсонской области.

«Я был ответственен за подготовку плацдарма для наших. Приехали в населенный пункт, организовали базу, чтобы туда могло прибыть большое количество наших бойцов, и оттуда начиналось наступление на российские позиции. Когда готовили точку — были под обстрелами. Но это не настолько страшно, как может казаться. В одну из ночей в деревню пыталась зайти или разведка россиян, или диверсионная группа, чтобы создать препятствия для наших или собрать больше информации о нас. Тогда у нас был непосредственный «контакт» с ними. После ВСУ захватили часть берега реки и продвинулись вперед на девять километров. Белорусские подразделения были частью этой большой операции. У нас был непростой путь — через поле, через реку, лес захватить населенный пункт. По нам стреляли и танки, и самоходные установки, и артиллерия, мы шли по заминированным участкам. Мы свои задачи выполнили, хотя операция была рискованная. Еще и прихватили трех россиян в плен», — рассказывает белорус.

«Пленникам мы сказали: расслабьтесь, мы белорусы»

Евгений рассказывает, что белорусское подразделение в операции не понесло потерь. Один человек был ранен осколком, еще один наступил на мину, и еще один был контужен. «Это успех в такой сложной операции. Украинцы, которые действовали рядом с нами, к сожалению, имели и потери, и тяжело раненых, мы помогали с их эвакуацией. Сейчас они в больницах», — говорит боец.

Евгений с побратимами захватили в плен трех россиян.

«Они подняли руки, вышли из блиндажа и сдались. Просились, чтобы их не били, не стреляли. Мы пошутили: «да расслабьтесь, мы белорусы». Мне показалось, что они не совсем поняли, кто мы и почему здесь. Ведь шевроны у нас были украинские. Пытались с ними разговаривать «но они были очень напряжены», — вспоминал боец.

Он видел пропагандистское видео, которое было на российских и белорусских телеграм-каналах с угрозами в сторону «калиновцев». «Там говорили, чтобы мы боялись, особенно «тот, кто с бородой, и тот, кто с усами». А у нас практически все или с усами, или с бородой — кому именно бояться?» — заметил Евгений.

«Главное — мотивация и физическая подготовка. Как психологически подготовиться, не знаю»

Когда Евгений вернулся на базу, то заметил, что полк Калиновского расширяется, присоединяются новые люди.

«Когда я вернулся, то не увидел знакомых лиц. Во-первых, люди многие на заданиях, а второе — много новых присоединилось», — говорит белорус.

В коротком отпуске он общается с близкими людьми, побратимами, смотрит сериалы по-английски, чтобы не забывать язык. И читает профессиональную литературу — связанную с боевыми действиями.

Евгений, как и побратимы, мечтает вернуться в свободную Беларусь.

«Но это будет зависеть от многих факторов. Говорить сегодня что-то с уверенностью трудно. Большинство белорусов присоединились к полку, чтобы освободить не только Украину, но и Беларусь. Это одна из главных мотиваций, это как план, задача. Но как будет — посмотрим. Сегодня у нас среди украинских военных хорошая репутация. Мы свои задачи выполняем, достойно несем имя белорусов», — говорит доброволец.

Он добавляет, что важно иметь подготовку, особенно физическую, и мотивацию. «Но как подготовиться психологически, я не знаю», — говорит Евгений.

После войны он хочет в первую очередь увидеть родных, близких, друзей, девушку, которая ему нравится.

«И хочу просто отдохнуть, заняться бытовыми делами. С удовольствием вернусь к обычной жизни», — говорит Евгений Михасюк.

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