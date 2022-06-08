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Дрон заснял боевую работу украинских штурмовиков Су-25 по целям врага

  • 8.06.2022, 13:41
  • 3,462
Дрон заснял боевую работу украинских штурмовиков Су-25 по целям врага

Уникальное видео.

В Сети появилось снятое с дрона видео боевой работы украинских штурмовиков Су-25 по вражеским целям. Уникальные кадры показал фонд "Вернись живым" в Telegram.

"Правильные ребята из 16-й отдельной бригады армейской авиации шинкуют рус*ю, как капусту. Наши Су-25, вертолеты и квадрокоптеры работают в четкой координации и очищают украинскую землю от раш*стских оккупантов", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что запись сделана с БПЛА, который фонд подарил украинским бойцам.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

- танков ‒ 1393

- боевых бронированных машин – 3429

- артиллерийских систем – 703

- РСЗО – 213

- средства ПВО – 96

- самолетов – 212

- вертолетов – 178.

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