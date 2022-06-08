Майкл Макфол: Путин был случайным президентом 1 8.06.2022, 14:59

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Майкл Макфол

Если бы главой РФ стал Борис Немцов, история развивалась бы иначе.

Как российское общество, где есть довольно сильные интеллектуальные элиты, вековая культура, стало способным на те преступления, которые мы увидели в Буче? Директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, бывший посол в РФ Майкл Макфол считает, что дело не в российском народе, а его лидере. Такое мнение он высказал в интервью сайту Charter97.org:

— У меня нет хорошего ответа на это весьма отрезвляющее наблюдение. Я бы даже вернулся еще дальше — я жил в России в девяностые. Даже возвращаясь назад, думаю, мне очень трудно это понять. Это заставило меня переосмыслить некоторые из моих представлений о российском обществе — хочу сказать об этом очень откровенно.

Есть несколько объяснений, которые бы мог предложить. Прежде всего, я не верю, что страны связаны определенными культурными традициями или историческими тенденциями, или неким генетическим кодом, который заставляет их быть империалистическими — я в это не верю. Во что я верю, так это в то, что некоторые политические лидеры могут манипулировать империалистической историей и использовать ее для достижения своих целей. Вот, что, на мой взгляд, делает Владимир Путин в этом варварском, ужасном вторжении, которое он развязал против Украины.

У меня нет сомнений, что Путин был случайным президентом, когда он пришел к власти в 2000 году — не было какого-то огромного социального запроса на Путина или путинизм. Он был абсолютное никто. Никто даже не знал, кто это такой, когда он стал премьер-министром — его выбрал Ельцин. Русский народ лишь ратифицировал выбор Ельцина. И только позже была разработана мифология о связи Путина с народом.

Я хорошо знаю тот период истории. Наследником Ельцина, кстати, был другой человек, его звали Борис Немцов. Из-за финансового краха 1998 года российское правительство было отправлено в отставку, как и Немцов. Если бы Немцов стал президентом в 2000 году, то нет вариантов, при которых эта история могла бы произойти, на мой взгляд.

Поэтому, как я думаю, важно понимать, что лидеры имеют значение, а также имеет значение то, как они используют историю, которой может руководствоваться российское общество. Думаю, это и есть объяснение Бучи.

Но вторая проблема с Бучей заключается в том, что большинство россиян о Буче не знают. Они живут в информационном вакууме. Они живут в пузыре, который создал для них Путин. Это, конечно, не все русские, и я знаю многих русских, которые не живут в этом пузыре. Но те, кто в пузыре — не знают фактов. Им говорят наглую ложь о том, что происходит в Украине и о том, кто управляет Украиной. И это дает Путину возможность изображать для тех, кто его поддерживает, эти искаженные представления о Буче и, я бы сказал, о войне в Украине в целом.

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