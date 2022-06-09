ВСУ показали кадры боевой работы ЗРК «ОСА» по российскому беспилотнику «Орлан-10» 9 9.06.2022, 15:52

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После попадания зенитной ракеты, российский беспилотник загорелся.

Запорожские защитники записали на свой счет еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Цена одного такого достигает около $100 тысяч.

Работу отечественного зенитно-ракетного комплекса "Оса" зафиксировал один из военных, а видео опубликовали в Telegram-канале ТрО "Азов" Днепр.

Отмечается, что армия России активно использует БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить – однако, от украинского жала далеко не улетишь.

"Эффективный пуск ЗРК "ОСА"! С упоением смотрим на стремительное движение ракеты, осознавая, что она сохраняет жизнь украинцев и неприкосновенность нашей, Богом данной, земли", – подписали видео военные.

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