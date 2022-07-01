Налоговики рассказали подробности про белоруса, который за год получил доход больше чем в 11 миллионов евро 1 1.07.2022, 7:51

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Житель Минского района указал в декларации, что получил оплату услуг от иностранной компании.

В министерстве по налогам и сборам рассказали новые подробности по белоруса, которые задекларировал самую большую сумму дохода за 2021 года. В ведомстве уточняют, что житель Минского района подал данные о доходе из-за рубежа более чем на 11 миллионов евро, пишет zerkalo.io.

Житель Минского района указал в декларации, что получил оплату услуг от иностранной компании, сообщила начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц МНС Татьяна Липай. По ее словам, с этого дохода предстоит заплатить около 4,5 млн белорусских рублей налога. Ранее в МНС сообщили про сбор в 4,3 млн рублей.

Напомним, по стране за прошлый год всего предоставили 34 132 декларации. Почти по 24,7 тыс. декларациям начислили подоходный налог. К уплате в общей сложности насчитали 83,9 млн рублей.

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