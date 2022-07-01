Депрессивный визит Лаврова в Минск: «Деньги отняли» 1 1.07.2022, 8:30

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Как выходить из сложной ситуации, ни Лавров, ни Лукашенко, ни Макей не поняли.

30 июня глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в белорусскую столицу по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, пишет «Салідарнасць».

В Минске дипломат встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Их общение в целом носило депрессивный характер. Чиновники много жаловались друг другу на санкции.

Так Макей заявил, что очертания железного занавеса с Западом уже не только маячат на горизонте. А Лавров напомнил о блокировке Западом российских активов словами «деньги отняли».

Также чиновники отметились конспирологическими теориями. На этот раз в лидерах оказался не Лукашенко (характерно, что тот высказался об отсутствии необходимости инкорпорации Беларуси), а Лавров.

Среди прочего глава МИД РФ сказал, что задача США – не только наказать Россию и Беларусь, но и «ослабить и Европейский союз в качестве конкурента Соединенных Штатов».

Еще из высказываний Лаврова: Запад «пытается всем навязать свою диктатуру», проводит «грязную информационную войну» против России и Беларуси, США давно используют Украину как пешку в своей антироссийской игре.

Как выходить из всей этой ситуации, ни Лавров, ни Лукашенко, ни Макей не рассказали. Не считать же решением проблемы их намерение «совместно опротестовывать» западные санкции.

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