Экс-министр обороны Литвы: Запад должен победить монстров-близнецов 1 1.07.2022, 10:10

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Готов ли Вильнюс ответить на шантаж Путина и Лукашенко?

Кремль и российская пропаганда продолжают открыто угрожать Литве. К шантажу Вильнюса, который придерживается европейских санкций и остановил транзит запрещенных грузов в Калининград, подключился и Лукашенко. Насколько серьезны эти угрозы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с депутатом Европарламента, экс-министром обороны Литвы Расой Юкнявичене.

— После 24 февраля, когда мало кто верил, что Россия может пойти на такую ужасную и широкомасштабную войну против Украины в центре Европы, нельзя ни на что смотреть сквозь пальцы.

Еще в 2009 году, во время военных учений «Запад», они отрабатывали сценарий «Прорыв», когда две военные группировки в Калининградской области и в Беларуси объединяются. На последующих учениях всегда было что-то похожее.

Я смотрю на это и широком контексте: на кремлевских каналах сейчас много говорят про ядерное оружие, про то, что они потопят Великобританию, что могут провести атаку против Соединенных Штатов, даже не рассматривая Литву.

Еще тогда, когда балтийские государства и Польша вступали в НАТО, всем было ясно, что этот маленький участок земли — географически и геополитически чувствительное место. Но тогда все думали, что жизнь в России как-то пойдет в нормальном русле.

Предыстория такая: в этом нет ничего нового. Новое в том, что больше людей сейчас слышат об этом, но для военных, для нас, политиков, которые занимались безопасностью Литвы и работали в НАТО, в этом нет ничего нового.

Что касается того, что происходит на месте, у меня нет разведданных (я сейчас не занимаю таких позиций), но могу обсуждать информацию из открытых источников. Нет никаких новых сведений о том, что Россия увеличивает свое присутствие в отношении военного персонала вокруг балтийских государств. Наоборот — и в Калининградской области, и в других местах они уменьшают количество военного персонала, потому что он им нужен для того, чтобы атаковать Украину.

Насчет кремлевских намерений по использованию стратегического оружия, которое у них есть, — этого никто не знает и вопрос остается открытым. 24 февраля показало, что всякое может быть.

— А с военной точки зрения, если у них силы, чтобы пробивать Сувалкский коридор?

— У них нет таких сил, чтобы они пошли на это сейчас, чтобы оккупировать эту территорию. И НАТО непрерывно следит за ситуацией 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

— Путин заявил, что «в течение ближайших нескольких месяцев» Беларусь получит ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут нести ракеты «как в обычном, так и в ядерном исполнении». Это запугивание или изменение ситуации?

— Необходимо понимать, что «Искандеры» уже есть в регионе: в Калининградской области, в Пскове, в других местах по периметру с НАТО, была информация, что они были в Беларуси и до этого заявления. Ситуация не так уж сильно меняется — дальность «Искандеров» 500-600 километров. Конечно, их будет больше, но это не новая ситуация.

Поэтому, я думаю, что это говорится в общем контексте угроз: они угрожают Западу. Почему это делается? По моему мнению, Кремль пришел к такой ситуации, где они, может быть, думают провести так называемую деэскалацию через эскалацию: когда ты угрожаешь и думаешь, что кто-то испугается и начнет меньше помогать Украине или уменьшит санкционное давление, или это ослабит политику сдерживания.

Я это вижу как комплекс мероприятий: бомбардировки городов в тылу Украины, трагический и террористический, я бы сказала, акт в Кременчуге, разговоры про Беларусь, дезинформационная атака против Литвы. Литва не остановила никакого транзита, а только выполняет санкции. Но повсюду пошли сообщения «Литва что-то остановила», «Литва что-то делает».

Итак, мы видим эту эскалацию. Они уже использовали такую тактику на учениях «Запад» — это тоже не новость, только сейчас мы это видим в реальности, не на учениях. По сценарию учений, во время какого-то конфликта они угрожают ядерным оружием и тогда другая сторона отступает из-за испуга. Думаю, что мы пришли сейчас к такой стадии.

— Порой даже не верится, что мы обсуждаем такие темы: возможный удар со стороны Беларуси, угрозы ядерным оружием. Когда все это закончится?

— Надо победить. Конечно, все хотят, чтобы война закончилось завтра. Для Пескова окончание войны — это когда Украина сдастся. Окончание войны для Украины — это когда Украина освободит всю территорию.

На Западе, я думаю, есть разные точки зрения: есть те, которые думают, что надо идти до конца, помочь Украине победить в этой войне. И есть люди, которые думают, что надо действовать можно быстрее и, может быть, Украина сможет как-то решиться на утрату своих территорий.

— Глядя на ситуацию глазами министра обороны Литвы, какой сценарий кажется самым вероятным?

— Не знаю, что будет. Могу сказать, чего хочу я: нам надо всеми силами стараться победить Путина. Он для меня — Сталин и Гитлер в одном. Это очень большая угроза, потому что если будет только полупобеда или ничья, если у Украины будут большие территориальные потери, если с западной стороны будет ослабление санкций, если не будет продолжаться сдерживание такого монстра, то он прийдет опять через несколько лет.

Так что у меня такое мнение: надо всеми силами стараться победить этого монстра. Никто не говорит сейчас про Лукашенко, но все понимают, что Лукашенко и Путин — это близнецы

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