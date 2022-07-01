СБУ нейтрализовала в Киеве законсервированную агентуру России 1 1.07.2022, 17:52

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Группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ.

Служба безопасности Украины сообщает, что в результате многоэтапной спецоперации она нейтрализовала агентурную группу ГРУ в Киеве.

СБУ заявила, что задержала четверых российских агентов, которые проводили разведку позиций ВСУ и стратегических объектов и вели пропаганду в поддержку оккупантов.

Служба утверждает, что группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ полковник Владислав Донец, а непосредственное руководство группой осуществлял сотрудник так называемой "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим.

По данным следствия, группа с момента создания была "законсервирована", но активизировалась после начала российского вторжения.

В настоящее время задержанным оформляют подозрения по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, будет решаться вопрос об избрании для каждого из них меры пресечения.

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