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СБУ нейтрализовала в Киеве законсервированную агентуру России

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  • 1.07.2022, 17:52
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СБУ нейтрализовала в Киеве законсервированную агентуру России

Группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ.

Служба безопасности Украины сообщает, что в результате многоэтапной спецоперации она нейтрализовала агентурную группу ГРУ в Киеве.

СБУ заявила, что задержала четверых российских агентов, которые проводили разведку позиций ВСУ и стратегических объектов и вели пропаганду в поддержку оккупантов.

Служба утверждает, что группу сформировал кадровый сотрудник ГРУ полковник Владислав Донец, а непосредственное руководство группой осуществлял сотрудник так называемой "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим

По данным следствия, группа с момента создания была "законсервирована", но активизировалась после начала российского вторжения. 

В настоящее время задержанным оформляют подозрения по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, будет решаться вопрос об избрании для каждого из них меры пресечения.

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