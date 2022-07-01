ВСУ на лету осваивают западную военную технику 1.07.2022, 18:11

В Украине каждого бойца стараются максимально подготовить и задействовать лишь там, где действительно необходима живая сила.

Тяжело в учениях - легко в бою - эта пословица как нельзя лучше подходит современной Украине. Пока, правда, нам нелегко и там, и там. Но ситуация стремительно меняется. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом, пишет unian.net.

"С апреля подготовку к применению эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за границей прошли тысячи военнослужащих ВСУ", - пишет Алексей Резников, глава Минобороны Украины.

Причем подготовка, отмечают журналисты, идет по всем направлениям. В первую очередь украинских воинов зарубежные инструкторы учат обращаться с западной техникой. "Джавелины" и "Байрактары" наши военные уже освоили, теперь пришло время для тяжелой техники.

Чрезвычайно важную роль артиллерии в сегодняшней борьбе понимают как ВСУ, так и зарубежные партнеры. Массовые поставки "Цезарей", "Химмарсов", прочих гаубиц и артустановок - яркое тому доказательство. Без обученных операторов это все могло превратиться в груду металлолома.

Обучение идет как на наземной технике, так и на воздушной и даже на морской. Те, кто на Западе сомневался в быстрой обучаемости украинских военных, резко поменял мнение, говорят в Минобороны.

Как рассказывал Резников, обучение украинских бойцов проходит в Италии, Великобритании, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и Германии.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что британская пехотная выучка - одна из лучших в мире, они предложили нам готовить по 10 тысяч бойцов и делать это системно.

"Этот подход в очередной раз показал всему миру известную истину: Украина делает ставку на людей, Россия - на железо", - подытожили в сюжете.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что на сегодня ВСУ уже освоили артиллерийские системы калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».