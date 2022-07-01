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Министры спорта более 30 стран требуют исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций

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  • 1.07.2022, 22:44
Министры спорта более 30 стран требуют исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций

Также хотят запретить трансляции международных соревнований в этих странах.

Главы спортивных ведомств более 30 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях и запретить трансляции международных соревнований в этих странах. Об этом сообщил Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Соответствующая статья была опубликована 1 июля на государственном портале Польши.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Беларуси из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Беларуси», — сказал Бортничук.

В случае принятия спортивными организациями и иными организаторами спортивных мероприятий решения о допуске к участию в спортивных мероприятиях белорусских и российских спортсменов предлагается запретить использование госсимволики двух стран.

Такие меры были приняты в ответ на российское вторжение в Украину.

Заявление подписали 25 стран ЕС, а также министры из Великобритании, Новой Зеландии, США, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

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