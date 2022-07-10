Президент Шри-Ланки подал в отставку из-за массовых протестов
- 10.07.2022, 8:17
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Передача власти запланирована на 13 июля.
После начала массовых протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку.
Об этом заявил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена, сообщает Associated Press.
Спикер парламента сказал, что сообщил Раджапаксу о решении попросить покинуть пост, принятом на встрече лидеров парламентских партий, и президент согласился.
Раджапакса будет оставаться президентом Шри-Ланки до 13 июля для обеспечения передачи власти.
9 июля на Шри-Ланке произошел один из крупнейших антиправительственных маршей.
По его итогу тысячи демонстрантов в Коломбо прорвали полицейские баррикады и ворвались в официальную резиденцию президента.
Как сообщали СМИ, президент страны Готабая Раджапакса успел покинул резиденцию до того, как участники акций попали внутрь.