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На Донбассе сразу в нескольких городах прогремели мощные взрывы и начались пожары

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  • 10.07.2022, 8:29
  • 7,184
На Донбассе сразу в нескольких городах прогремели мощные взрывы и начались пожары

Ночь и утро для оккупантов прошли неспокойно.

На Донбассе ночью взрывы были слышны сразу в нескольких временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Горят склады боеприпасов и шахта в Донецке - жители слышат детонацию припасов и видят "фейерверки".

Видео с последствиями взрывов опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Неспокойная ночь была в Алчевске, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Кировском, Иловайске, Торезе и в Калининском районе Донецка. В Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока что только в пределах города. Жителей города просят переместиться из одного района в другой.

Жители временно оккупированных городов Донбасса пишут, что в их населенных пунктах очень "шумно". В комментариях пользователи делятся впечатлениями и страхами из-за взрывов. Некоторые уже придумали, как РФ может остановить полномасштабную войну.

"У России есть только один выход сделать жест доброй воли и уйти с Донецка и Луганска, а потом, может, и за столом говорить как выйти из Крыма целыми", - пишут комментаторы.

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