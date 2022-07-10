закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Путин очень болен»: что известно о двойниках диктатора

19
  • 10.07.2022, 9:02
  • 19,442
«Путин очень болен»: что известно о двойниках диктатора

Некоторых из них удалось идентифицировать.

В последнее время все больше разговоров о том, что российский диктатор Владимир Путин очень ослаблен несколькими смертельными и ограничивающими работоспособность болезнями, поэтому может активно использовать своих двойников.

Какие дублеры могут быть у Путина и что известно о возможной смерти президента сообщает Новини.LIVЕ.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что это не секрет, что у Путина есть двойники. Их функция - быть отвлекающими фигурами.

Британское издание Mirror также в мае писало о том, что российский глава мог умереть и его заменили одним из дублеров. Источники из британской разведки также добавляют, что его "смерть" могут умалчивать в Кремле, боясь переворота и выведения войск с территории Украины.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Есть также вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда был болен, и Кремль мог делать это сейчас. Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных должностных лиц, которые полностью к нему лояльны", - рассказали источники из разведки Великобритании.

Есть несколько таблиц с разновидностями и отличиями друг от друга двойников Путина. Одну из них представил российский журналист Олег Кашин. Он дал так званные клички этим двойникам: Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетный, Дипломат, Синяк.

По его таблице, у настоящего Путина подвижные губы и миндалевидные глаза, а "Говорун" якобы мастер по озвучиванию президента, который мелькал в 2013-2015 годах. При этом самым неудачным двойников журналист из РФ считает "Удмурта", который отдаленно похож на Путина и заменяет "Говоруна" в крайних случаях.

В еще одной сравнительной таблице двойников диктатора отмечаются четыре типа внешности. При этом настоящий Путин якобы исчез в 2011 году.

Также журналист Саша Сотник сообщал о смерти одного из его дублеров - Аклаева Максима Борисовича, который периодами появлялся на публике с 2014 года, в том числе на мероприятии с экс-главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в 2015 году.

О смерти Путина, как и о его болезнях нет никаких доказательств, о чем бдят представители Кремля. Существует распространенная теория, что он умер еще в 2004 году от "атеротромботического ишемического инсульта".

"К вечеру 6 июня пациент стал жаловаться на сильную головную боль, тошноту и рвоту, боль в глазных яблоках, спутанность речи, сонливость и слабость. У него было диагностировано повышенное артериальное давление (220/120). Вследствие повторных ишемических атак состояние пациента стремительно ухудшалось, он потерял сознание и был экстренно госпитализирован. В условиях медучреждения ему была оказана своевременная помощь, но спасти его не удалось. Вследствие обширного отека мозга произошло вклинение в большое затылочное отверстие миндалин мозжечка со сдавлением нижних отделов продолговатого мозга, что вызвало смерть пациента", - говорится в записке якобы врача одной из правительственных лечебниц.

С 5 марта 2015 года тоже был период, когда Путин пропадал на длительный срок, а на правительственных сайтах появлялись архивные видео и фото президента, а то и вовсе не публиковать его встречи.

Немецкое издание Die Welt, американское издание The New York Times и многие другие крупные мировые СМИ тогда вовсю обсуждали теории смерти и болезней Путина. С каждым появлением постановочных, заранее записанных встреч на публике президента РФ появляются сразу же слухи о кончине диктатора или же его смертях. Это продолжается и по сей день.

Напомним, 27 июня ряд украинских и российских СМИ распространили информацию о смерти российского президента Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»