«Путин очень болен»: что известно о двойниках диктатора 19 10.07.2022, 9:02

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Некоторых из них удалось идентифицировать.

В последнее время все больше разговоров о том, что российский диктатор Владимир Путин очень ослаблен несколькими смертельными и ограничивающими работоспособность болезнями, поэтому может активно использовать своих двойников.

Какие дублеры могут быть у Путина и что известно о возможной смерти президента сообщает Новини.LIVЕ.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что это не секрет, что у Путина есть двойники. Их функция - быть отвлекающими фигурами.

Британское издание Mirror также в мае писало о том, что российский глава мог умереть и его заменили одним из дублеров. Источники из британской разведки также добавляют, что его "смерть" могут умалчивать в Кремле, боясь переворота и выведения войск с территории Украины.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Есть также вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда был болен, и Кремль мог делать это сейчас. Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных должностных лиц, которые полностью к нему лояльны", - рассказали источники из разведки Великобритании.

Есть несколько таблиц с разновидностями и отличиями друг от друга двойников Путина. Одну из них представил российский журналист Олег Кашин. Он дал так званные клички этим двойникам: Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетный, Дипломат, Синяк.

По его таблице, у настоящего Путина подвижные губы и миндалевидные глаза, а "Говорун" якобы мастер по озвучиванию президента, который мелькал в 2013-2015 годах. При этом самым неудачным двойников журналист из РФ считает "Удмурта", который отдаленно похож на Путина и заменяет "Говоруна" в крайних случаях.

В еще одной сравнительной таблице двойников диктатора отмечаются четыре типа внешности. При этом настоящий Путин якобы исчез в 2011 году.

Также журналист Саша Сотник сообщал о смерти одного из его дублеров - Аклаева Максима Борисовича, который периодами появлялся на публике с 2014 года, в том числе на мероприятии с экс-главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в 2015 году.

О смерти Путина, как и о его болезнях нет никаких доказательств, о чем бдят представители Кремля. Существует распространенная теория, что он умер еще в 2004 году от "атеротромботического ишемического инсульта".

"К вечеру 6 июня пациент стал жаловаться на сильную головную боль, тошноту и рвоту, боль в глазных яблоках, спутанность речи, сонливость и слабость. У него было диагностировано повышенное артериальное давление (220/120). Вследствие повторных ишемических атак состояние пациента стремительно ухудшалось, он потерял сознание и был экстренно госпитализирован. В условиях медучреждения ему была оказана своевременная помощь, но спасти его не удалось. Вследствие обширного отека мозга произошло вклинение в большое затылочное отверстие миндалин мозжечка со сдавлением нижних отделов продолговатого мозга, что вызвало смерть пациента", - говорится в записке якобы врача одной из правительственных лечебниц.

С 5 марта 2015 года тоже был период, когда Путин пропадал на длительный срок, а на правительственных сайтах появлялись архивные видео и фото президента, а то и вовсе не публиковать его встречи.

Немецкое издание Die Welt, американское издание The New York Times и многие другие крупные мировые СМИ тогда вовсю обсуждали теории смерти и болезней Путина. С каждым появлением постановочных, заранее записанных встреч на публике президента РФ появляются сразу же слухи о кончине диктатора или же его смертях. Это продолжается и по сей день.

Напомним, 27 июня ряд украинских и российских СМИ распространили информацию о смерти российского президента Путина.

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