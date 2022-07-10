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Оккупанты из Северной Осетии подняли бунт и грозят увольнением

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  • 10.07.2022, 14:02
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Оккупанты из Северной Осетии подняли бунт и грозят увольнением

Эксклюзивные подробности и список.

Российские оккупанты, которые пришли в Украину с войной, деморализованы не только из-за огромных потерь "второй армии мира", а и из-за значительных задержек по заработной плате. В одной из частей захватчиков, которая базируется во Владикавказе, по этой причине увольняться собралась часть военных.

Об этом obozrevatel.com сообщили собственные источники. Также журналистам передали пофамильный список военнослужащих РОВ в/ч 43057 (м.д. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания), которые не получили зарплату.

В общем таких в этой части 34 человека, что составляет 50% от личного состава. Половина этих военнослужащих, в частности, 17 человек угрожает своему руководству уволиться, если до 10 июля 2022 года не получат деньги.

В списках содержаться такие данные: звание, ФИО, личный номер, месяц неполучения выплат, вид неполученной выплаты (з/п, "боевые", дополнительные выплаты).

Большинство оккупантов не получили зарплату и "боевые", при чем, еще за май нынешнего года.

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