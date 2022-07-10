Бизнесмен из России пытался обмануть белорусских коллег с помощью секонд-хенда 3 10.07.2022, 15:10

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На белорусском предприятии у мошенника был свой «троянский конь».

Российский бизнесмен пытался обмануть белорусскую фирму, не расплатившись за поставки продукции. Белорусская компания закупила дорогостоящую обувь в Европе для перепродажи ее фирме из России. За товаром в Минск прибыл 39-летний житель Санкт-Петербурга, однако уже после погрузки коробок выяснилось, что он не расплатился за предыдущие поставки — задолжал около 68 тыс. рублей.

Грузовые автомобили с товаром решено было не выпускать со склада, бизнесмену также предложили разгрузить их, сообщает БелТА. Россиянин согласился на второй вариант, однако вместо дорогостоящего товара выгрузил дешевую бэушную одежду.

Отмечается, что он смог покинуть территорию при помощи сотрудницы местного предприятия, которой петербуржец обещал высокооплачиваемую работу в России: она выпустила грузовики без досмотра.

Против обоих теперь возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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