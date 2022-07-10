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Как белорусы сейчас получают шенгенские визы

  • 10.07.2022, 15:57
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Как белорусы сейчас получают шенгенские визы

Три примера.

Пока одни безуспешно «ловят» даты на визу PBH, другие пробуют иные варианты получить шенгенскую визу — например, туристический. Сайт devby.io собрала несколько кейсов про «шенген» для белорусов.

Кейс 1: «В анкете отметила, что у меня есть дочь — гражданка ЕС»

- где подавалась: в Минске через ВЦ Греции,

- как: самостоятельно

- когда: записалась в мае

- срок визы: на время поездки (на свадьбу к подруге)

Я самостоятельно сделала этим летом греческий шенген — чтобы съездить на свадьбу к подруге и немного провести время на море. Дали точно под даты поездки.

Записалась в мае — где-то за полторы недели до самой подачи. В целом без особых проблем, хотя я несколько раз звонила в посольство и в визовый центр, чтобы прояснить некоторые вопросы.

На тот момент я нигде не работала и боялась, что это может сыграть не в мою пользу. Поэтому попросила подругу на всякий случай прислать мне приглашение в свободной форме как подтверждение того, что у меня есть причина для поездки в Грецию.

У меня есть несовершеннолетняя дочь, она гражданка ЕС — и может беспрепятственно перемещаться по странам Шенгена. Я решила, что мы поедем вместе, и в анкете отметила и этот факт. Визу мне дали, в посольстве подтвердили, что как член семьи гражданина ЕС, я не должна оплачивать визовый сбор.

Ещё я как-то звонила в визовый центр, чтобы узнать, могу ли использовать страховку, которую делала для польской PBH-визы на 365 дней (она действительна и полностью не израсходована). В центре почему-то сказали, что лучше сделать новую. А в посольстве ответили, что можно и эту приложить.

Кейс 2: «В польские ВЦ было не попасть, венгерский и греческий давали визы только на срок поездки»

- где подавалась: в Минске через ВЦ Италии

- как: самостоятельно

- когда: запись — в первой половине марта, подача — 1 июня

- срок визы: на год

Подавалась на визу через итальянский ВЦ — без каких-либо проблем. Записывалась в первой половине марта. В польские ВЦ тогда было не попасть, венгерский и греческий давали визы только на срок поездки, что меня не устраивало, а скандинавы, увы, часто отказывали.

Документы я подготовила где-то за неделю. И хоть очень дотошно читала требования на сайте посольства и ВЦ, кое-какие бумаги вынуждена была доносить постфактум.

Объясню подробнее: на сайтах указано, если путешествуешь с ребёнком, — нужно предоставить гарантию, что сможешь покрыть все расходы на него. Я взяла выписку с карточки, но при подаче оказалось, этого мало — нужно было написать настоящее «гарантийное письмо». Образца такого письма нет ни на сайте посольства, ни ВЦ — но девушка-сотрудница надиктовала мне, что писать.

Ещё на сайтах нигде не говорится, что детям-дошкольникам нужна справка из детсада. Но мне сказали, что она желательна, и я принесла её в тот же день в течение двух часов. Про копию паспорта отца ребёнка тоже не было речи ни на одном из сайтов, но я и этот вопрос решила. А потом подумала: для тех, кто находится не в лучших отношениях с бывшим мужем, это было бы помехой — без этой копии документы не принимают.

Кейс 3: «Подавался через Москву — на всё ушло 45 минут»

- где подавался: в Москве через ВЦ Испании

- как: самостоятельно

- когда: подача 21 июня

- срок визы: на 2 года

Подавался через Москву, потому что испанский ВЦ в Минске закрылся. А у нас с супругой ранее уже была испанская «история» — 3 или 4 последние визы, — и мы считали, что Испания сможет выдать нам визы на длительный срок (и не ошиблись — получили двухгодичные «мультики»).

Конечно, можно было записаться и в итальянский ВЦ, но даты были только через 3 месяца. А «ловить» даты в польский мы даже не пробовали — по слухам туда можно записаться «только за деньги».

Все документы и вообще всю поездку готовила супруга, она ориентировалась на информацию с сайта ВЦ и форум Onliner. Мы были записаны в ВЦ к 11:00, но пришли раньше на полчаса. Нас пустили. Мы взяли талончики, дождались своей очереди, подали документы, оплатили сбор, прошли дактилоскопию, вышли — на всё ушло 45 минут.

После этого мы уехали в Минск. Российскую границу пересекали по копиям паспортов со штампами ВЦ, + ещё были нотариально заверенные копии, но пограничник их даже не смотрел.

Паспорта с визами были готовы уже на прошлой неделе — в четверг курьер доставил их нашим московским друзьям. На этих выходных ребята приедут в Минск и отдадут их нам.

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