В Беларуси хотят увеличить налоговую нагрузку для ИП 6 10.07.2022, 16:17

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Предпринимателям в этом году уже повысили ставки единого налога, а также сократили перечень их деятельности.

Министерство по налогам и сборам планирует увеличить налоговую нагрузку для ИП. Об этом рассказал заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скрынников.

Предпринимателям в этом году уже повысили ставки единого налога, а также сократили перечень их деятельности. По словам Скрынникова, ставки выросли в 2-4 раза, но все равно не достигли 13 процентов. Поэтому ведомство будет анализировать доходы ИП и налоговую отчётность за первое полугодие.

"И по результатам анализа мы внесем некоторые предложения по увеличению налоговой нагрузки", — подчеркнул он.

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