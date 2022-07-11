Белорусский боец ВСУ Александр Молчанов: Неадекватный Лукашенко с потрохами продался Путину 4 11.07.2022, 7:32

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Отстранение российской марионетки от власти выгодно Украине.

Александр Молчанов — герой площади 2010 года. Во время белорусского восстания он сорвал красно-зеленый флаг со здания КГБ и установил бело-красно-белый. Позже он был приговорен лукашенковским режимом к трем годам заключения. Освобожден в сентябре 2011. В 2014 году Александр Молчанов приехал в Украину, а когда на востоке страны началась война — вступил в добровольческий батальон. В 2016 году белорус подписал контракт с ВСУ.

В интервью сайту Charter97.org Александр Молчанов рассказывает, что приехать защищать Украину его побудило обостренное чувство справедливости:

— Я наблюдал, как Россия нарушает своими агрессивными действиями не только международное право, справедливость, но и просто всякий здравый смысл.

— Чем отличается война России против Украины после 24 февраля 2022 года?

— Война после 24 февраля 2022 года отличается в первую очередь масштабами. Мы видим очередной этап войны, начатой Россией в 2014 году, когда она аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

Тогда россияне маскировали свою агрессию под действие местных, плохо делая вид, что они как бы в стороне. За восемь лет в Кремле поняли, что такими методами они точно не смогут добиться воплощения своих агрессивных желаний, которые не ограничивались аннексией Крымского полуострова и захвата части Донецкой и Луганской областей. Очевидно, что Путин видит себя в роли великого завоевателя и мечтает о включении в состав РФ всех юго-восточных областей Украины, которые еще в 2014 году назвал так называемой Новороссией, а на оставшейся территории в Кремле наверняка хотели установить марионеточное правительство, формально независимое, но принимающее все важные решения по указанию из Москвы.

Для того, чтобы попробовать достичь этих целей, россиянам пришлось сбросить маски и решиться на открытое и полномасштабное вторжение. Теперь под «возмущенных шахтеров Донбасса» россияне уже не маскируются, действуют не сдерживаясь в масштабах, территории или в применении оружия и техники.

YouTube-канал Александра Молчанова

— Какие явные преимущества украинской армии вы бы отметили?

— Главное преимущество украинской армии — это высокая мотивация. Украинцы знают, что они на справедливой стороне, потому что защищают свою землю, свои дома, свою страну. Россияне же просто отравлены многолетней пропагандой. Изначально она их мотивировала, но столкнувшись с реальностью они были удивлены.

Им рассказывали, что в Украине не существует даже полноценных государственных институтов, а население здесь «терроризируют банды каких-то жестоких фашистов», в стране якобы ужасная бедность и коррупция. И что основная масса населения будет с цветами приветствовать российских освободителей, надеясь, что «наконец-то здесь настанет порядок». Этим информационным д*рьмом их вдоволь кормили много лет и российские граждане уверовали в этот бред.

Также российская пропаганда очень много времени и средств уделяет россказням про величие российской армии. Во всех российских СМИ ее изображают «великой силой, которую боятся во всем мире» и якобы нет такой страны, которая могла бы им противостоять. В представлении большинства россиян их армия может легко разбить вооруженные силы США вместе со всеми союзниками по НАТО, а украинские вооруженные силы в представлении российской пропаганды созданы исключительно для борьбы с собственным несогласным населением и совершенно не готовы к войне с сильным противником.

Мне кажется, что в эти собственные сказки поверили не только простые россияне, но и их руководство, когда принимало решение о начале полномасштабного вторжения.

В тот момент, когда российские танки пересекли украинскую границу, их вояки начали понимать, что здесь все не так, как им годами рассказывали их лжецы: они увидели, что им здесь никто не рад, их не встречают с цветами, а стреляют из каждого окна.

Их пропаганда много рассказывала про не имеющее аналогов русское оружие: самолеты, танки, артиллерию, флот. Но на деле все оказалось не так — украинская армия не отступает, не складывает оружие. Флагман «Черноморского флота» потоплен, их самолеты и вертолеты падают, танки горят, солдаты погибают. Всякие их хваленые «искандеры», «калибры», «кинжалы», «бастионы» и прочие распиаренные вооружения хоть применяются вовсю уже четыре с половиной месяца, но так и не приблизили победу.

Все, что им рассказывали годами, на практике оказалось ложью. Я думаю, что российские военные это осознают, это им мотивации не прибавляет

— Насколько активно в ВСУприменяется западное оружие?

— Украинские бойцы экипированы неплохо. Определенными образцами западного оружия здесь уже никого не удивишь. «Джавеллины», NLAW, некоторые виды ручных гранатометов или стрелкового оружия довольно распространены. Но это не то оружие, которое может принципиально изменить ход войны. Нужна тяжелая артиллерия западного производства, которая уже себя хорошо показала на фронте, но пока ее мало. Ощутимо уже изменили расстановку сил применение систем HIMARS, уничтожив многие склады вооружений россиян, теперь они значительно реже применяют артиллерию, хотя этих РСЗО передано пока всего несколько установок и их недавно начали применять.

Нам нужно современное ПВО, артиллерия, танки, авиация. Если нам эти средства страны Запада предоставят в достаточном количестве, то мы сможем быстро разгромить российские войска и освободить свои оккупированные территории.

— Что вы можете рассказать о тактике российской армии? Это современный способ ведения войны?

— В первые дни полномасштабного вторжения российское командование рассчитывало на то, что сможет в течение нескольких дней разгромить ВСУ и взять под контроль большинство крупных городов Украины, включая Киев. Они пытались «в лоб» захватить Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, но у них ничего не вышло, они понесли потери и были вынуждены отойти.

Киев в первые дни пытались захватить, но осознали, что силенок для этого у них маловато, потом уже изменили тактику и попытались окружить, но тоже эти попытки россиян не имели успеха. На севере Украины они несли огромные потери, при этом из-за действий украинской армии даже не могли полноценно управлять своими силами вторжения на этом направлении. Со временем российское руководство осознало, что тут им ничего не светит, умеряло аппетиты и приняло решение вывести остатки своих побитых войск и сосредоточиться на захвате территорий Донбасса, а также удержании захваченных территорий на юге Украины.

Теперь они пытаются массировать свои силы на небольших участках восточного фронта и продвигаться, где это возможно. Но уже и для таких действий наступательный потенциал российской армии практически иссяк.

— Были сообщения, что в первые дни войны использовались заградительные отряды из «кадыровцев», которые не давали русским солдатам бежать. Правда ли это?

— Про «заградительные отряды» для россиян из «кадыровцев» я слышал, но на сколько эти истории соответствуют действительности — я не знаю. Российские силы вторжения представляют из себя разношерстную массу: это различные десантные части, морпехи, механизированные войска, различные спецподразделения, полиция и «Росгвардия», ФСБ, а также в качестве «пушечного мяса» там используются боевики таки называемых «ЛДНР».

Есть среди них и «кадыровцы». Как о серьезных бойцах я о них ничего не слышал, тем более, что они не слишком многочисленны. Говорят, что они не сильно рвутся в бой, но выделяются тем, что любят снимать постановочные видеоролики и выкладывать в соцсетях, благодаря которым они получили известность.

— Как бы вы описали среднестатистический портрет российского оккупанта?

— Это человек из глубинки, мало что видевший и мало что умеющий, поэтому пошел в армию России, надеясь здесь себя реализовать.

— На вашей странице в соцсетях есть фотографии из села Мощун. Расскажите пожалуйста о том, что видели в освобожденных населенных пунктах в Киевской области? Как это описывает поведение оккупантов, придерживаются ли они законов войны?

— В освобожденных населенных пунктах меня впечатлили масштабы мародерства, которое совершали российские военные. Они массово выносили из домов не только дорогие вещи, электронику, но и простые предметы быта. Местные жители, пережившие оккупацию, рассказывают, что россияне без причины могли любого человека избить прямо на улице, было очень много случаев, когда российские солдаты просто расстреливали или похищали людей.

Все, кто пережил оккупацию, вспоминают ее как один из самых тяжелых и страшных периодов жизни.

— Есть информация, что среди оккупантов на cевере Украины замечали лукашенковских спецназовцев. Что вы об этом можете рассказать?

— Я тоже слышал, что на Черниговщине были замечены спецназовцы режима Лукашенко. Но убедительных подтверждений этих фактов я не встречал. Да, они могли быть, но доказательств этому нет.

— Видите ли опасность повторного нападения с территории Беларуси?

— Сейчас много говорят про возможность вторжения в Украину белорусских войск. Я этого не опасаюсь, ведь украинская армия легко отразит такое нападение, там достаточно для этого сил и средств. Белорусские генералы должны это понимать. Вряд ли они решатся наступать, хотя могут нанести удары артиллерией, ракетами и авиацией, возможны действия диверсионно-разведывательных групп.

— Украинский дипломат Роман Бессмертный недавно заявил, что нужно создать в Украине белорусскую армию и поставить ее в районе Чернигова. Как вы относитесь к такой инициативе?

— Я считаю, что Украина должна максимально поддерживать борьбу белорусского народа против режима Лукашенко. Отстранение от власти в Беларуси этой пророссийской марионетки было бы выгодно Украине.

Различные украинские политики пытались заигрывать с Лукашенко, вести с ним бизнес. Доигрались до того, что с белорусской территории зашли российские войска и создали серьезную угрозу Киеву. Россияне сбежали назад, но пуски ракет с белорусской территории не прекращаются. Не следует пытаться договориться со старым неадекватным диктатором, которым сейчас является Лукашенко. Тем более, что он утратил всякую самостоятельность во внешней политике и продался с потрохами Путину. Свободная Беларусь — это лучшая гарантия безопасности северных границ Украины.

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