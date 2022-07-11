Ученые поняли, почему у крупных динозавров были маленькие «руки» 1 11.07.2022, 8:34

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В этом им помогло открытие нового вида.

Мераксес гигас — хищный динозавр из семейства кархародонтозавров. Хотя мераксес и не самый крупный представитель своего семейства, он все же был внушительным животным размером около 11 м от морды до кончика хвоста и весом свыше 4 т, пишет «Хайтек»

Первые кости мераксес гигас (Meraxes gigas) были обнаружены палеонтологами еще в 2012 году в Патагонии. Исследователи провели последние несколько лет, извлекая, подготавливая и анализируя образец. В результате им удалось собрать один из наиболее полных скелетов кархародонтозавров,

Мераксес — один из редких представителей своего рода, у которого сохранились кости верхних конечностей. Исследователи обнаружил, что длина «рук» у этих динозавров составляла примерно половину длины бедренной кости. Аналогичное соотношение ранее было обнаружено для тираннозавров Т-Рекс и абелизавридов.

Кроме длины рук, эти виды оказались также похожи по другим анатомическим параметрам. При этом, как отмечают исследователи, эти два вида слабо связаны генетически и представляют собой разные ветви генеалогического древа плотоядных динозавров

С помощью статистических данных, полученных при изучении мераксеса, исследователи обнаружили, что крупные хищные динозавры во всех трех семействах теропод росли одинаково. По мере эволюции их черепа становились больше, а руки постепенно укорачивались.

Исследователи полагают, что такое развитие связано не с изменением функции рук, как считалось ранее. А с перераспределением роли различных органов в организме. Развитие головного мозга позволило более «умным» динозаврам обходиться без длинных конечностей для поиска еды.

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