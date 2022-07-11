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В Беларуси ввели налоговое новшество для тех, кто выезжает за границу на отдых

  • 11.07.2022, 12:34
  • 1,822
В Беларуси ввели налоговое новшество для тех, кто выезжает за границу на отдых

Кого именно это коснется.

В Беларуси введено налоговое новшество для тех, кто выезжает на отдых за границу. Данное изменение может быть важным тем, для кого возникнет вопрос налогового резидентства. Закон Республики Беларусь №141-3 «Об изменении законов по вопросам налогообложения» размещен на Национальном правовом портале, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в Беларуси налоговым резидентом считается тот, кто пробыл в стране больше 183 дней в году. При подсчете количества дней, которые человек провел внутри страны, учитывается и отдых за границей.

До 2022 года действовало правило: если в совокупности такой отдых составил более двух месяцев за один календарный год, то он не учитывался во время подсчета срока нахождения в Беларуси. Если же человек был за границей два месяца и один день, то данный период не шел в период пребывания в Беларуси, а если же меньше двух месяцев, то учитывался.

В связи с этим появлялся вопрос: что именно считать за два месяца, ведь в феврале, если год не високосный, 28 дней, а в июне - 30.

Так, с 2022 года в Налоговый кодекс ввели изменение. Отмечается, что в документе два месяца заменили на 60 календарных дней. Если же превысить число этих дней, то весь период нахождения за границей не будет учитываться при подсчете срока пребывания в Беларуси.

Напомним, резиденты платят налоги с доходов, полученных как от белорусских, так и от зарубежных источников. В свою очередь нерезиденты будут обязаны платить налоги в Беларуси только с доходов, полученных в Беларуси.

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