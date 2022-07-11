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В Беловежской пуще стали появляться бурые медведи, исчезнувшие в этом регионе 150 лет назад

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  • 11.07.2022, 13:50
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В Беловежской пуще стали появляться бурые медведи, исчезнувшие в этом регионе 150 лет назад

Несколько раз животное фиксировали фотоловушки.

В Королево-Мостовском лесничестве Беловежской пущи заметили следы бурого медведя, рассказали в пресс-службе Национального парка. Там отмечают, что это — редкое явление, так как все бурые медведи пущи были истреблены во время охот полтора века назад.

Сообщается, что обнаруженный след длиной 18 см и оставлен молодой особью.

Это уже третий случай регистрации следов медведя в Беловежской пуще за последние десять лет. К тому же несколько раз животное фиксировали фотоловушки.

Как пояснили в пресс-службе национального парка, увеличение количества регистраций медведя в Беловежской пуще наиболее вероятно связано с ростом общей численности этого вида в стране, ростом количества территорий, покрытых лесом, а также увеличение заповедной территории пущи с 30 до 57 га в последние годы.

При этом говорить именно о возращении бурых медведей в Беловежскую пущу пока рано. По данным научных сотрудников парка, все известные регистрации относятся, скорее всего, к молодым кочующим особям мужского пола, которые склонны к дальним путешествиям в поисках новых, подходящих для обитания участков леса, и подолгу не задерживаются на месте. Говорить о ренатурализации медведя можно будет только тогда, когда будет выявлен факт размножения хищника в Беловежской пуще.

Бурый медведь — аборигенный вид фауны Беларуси, охраняемый вид, занесен в Красную книгу.

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