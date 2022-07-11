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В Могилевской области детям в школе раздали повестки на 2025 год

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  • 11.07.2022, 14:22
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В Могилевской области детям в школе раздали повестки на 2025 год

Повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.

Об этом пишут наши читатели. Сообщают, что повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.

«В могилевской области школьникам 2006-2007 года рождения вручали повестки на 2025 год в школах под роспись и по почте. В школах под давлением дети подписывали. Родителей не информировал никто заранее, как и детей. Родители некоторые до сих пор не в курсе, некоторые просто молча сидят», - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

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