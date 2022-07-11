В Могилевской области детям в школе раздали повестки на 2025 год 15 11.07.2022, 14:22

10,214

Повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.

Об этом пишут наши читатели. Сообщают, что повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.

«В могилевской области школьникам 2006-2007 года рождения вручали повестки на 2025 год в школах под роспись и по почте. В школах под давлением дети подписывали. Родителей не информировал никто заранее, как и детей. Родители некоторые до сих пор не в курсе, некоторые просто молча сидят», - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».