В Могилевской области детям в школе раздали повестки на 2025 год

В Могилевской области детям в школе раздали повестки на 2025 год15
- 11.07.2022, 14:22
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Повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.
Об этом пишут наши читатели. Сообщают, что повестки получили дети 2006-2007 годов рождения.
«В могилевской области школьникам 2006-2007 года рождения вручали повестки на 2025 год в школах под роспись и по почте. В школах под давлением дети подписывали. Родителей не информировал никто заранее, как и детей. Родители некоторые до сих пор не в курсе, некоторые просто молча сидят», - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».