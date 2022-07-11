Белорусские чиновники бьют тревогу из-за дефолтов по облигациям компаний 1 11.07.2022, 14:39

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Для компаний хотят ужесточить правила игры.

Минфин обеспокоен дефолтами по облигациям, которые выпускают разные компании. Из-за этого чиновники намерены ужесточить требования к тем, кто выпускает в продажу такие ценные бумаги. Проблему с участившимися дефолтами на рынке облигаций обсудили на одном из последних заседаний общественно-консультативного совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Минфине. Напомним, в Беларуси волна дефолтов по облигациям наметилась в прошлом году, а в этом — продолжилась, пишет zerkalo.io.

На одном из последних заседаний общественно-консультативного совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Минфине обсудили изменения, которые чиновники хотят ввести для рынка ценных бумаг.

«Отмечены планируемые изменения законодательства в связи с участившимися случаями дефолтов на рынке облигаций, прежде всего, необеспеченных облигаций. Будут ужесточены требования к эмитентам, их финансовой устойчивости, предоставляемому обеспечению», — сообщает Минфин.

В ведомстве уточняют, что рассматривается обязательный аудит отчетности эмитентов и поручителей.

«Для снижения регуляторной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг планируется введение механизма спецсчетов, а также возможности гибкого регулирования требований финансовой достаточности профучастников», — уточняют в Минфине.

Напомним, волна дефолтов по облигациям наметилась в прошлом году. В мае этого года, к примеру, Минфин объявил о дефолте по облигациям двух компаний, предыдущие месяцы тоже были неисполнения по ценным бумагам. Эти фирмы не смогли выполнить свои обязательства перед покупателями ценных бумаг.

Какие компании в этом году объявляли дефолт по облигациям

В мае Минфин объявил о неисполнении обязательств по облигациям компании «Универсам «Центральный», а также дистрибьюторско-логистической фирмы «НП-Сервис». Обе компании связаны с бизнесменом Иваном Березовским.

В апреле Минфин сообщил о невозможности исполнитель обязательства по ценным бумагам минским девелопером «Байкал» (галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах). Компания в 2019 году выпускала облигации на 500 тыс. долларов. Среди участников этой фирмы, как следовало из прошлогодних данных Минфина, числится полный тезка сенатора Дмитрия Баскова. В апреле ведомство сообщило об неисполнении этой компанией обязательств по очередной выплате доходов держателям облигаций.

«Владельцы облигаций, права которых нарушены, имеют право принудительно взыскать с указанного эмитента денежные средства, обратившись в суд за защитой своих законных прав и интересов», — уточняют в Минфине.

В апреле ведомство также сообщило об неисполнении компанией «Ульянис» обязательств по очередной выплате доходов держателям облигаций. Его владельцем называли Юрия Жингеля. «Ежедневник» включил этого предпринимателя в 2014 году в топ бизнесменов Витебской области. Как отмечало издание, Жингель занимался производством и продажей пиломатериалов, выпуском топливных брикетов. Ранее Минфин в августе прошлого года уже сообщил о дефолте по облигациям компании «Ульянис».

В прошлом месяце Минфин также уведомил об очередном дефолте по облигациям ООО «АвиаСити» (позже правопреемником этой компании по ценным бумагам стало ООО «Анритрейд», которое через реорганизацию выделили из состава «АвиаСити»). Речь об интернет-магазине opt.by. Учредители — латвийские юрлица (LEIC TX и Tecos). Ранее Минфин распространял информацию о проблемах у этой компании по выплатам доходов по облигациям в сентябре прошлого года. Выпуск облигаций был на 500 тыс. долларов, ставка — 7,75% годовых.

В феврале стало известно, что ликвидируется лизинговая компания «АвтоТрейдЛизинг», у нее возникли проблемы по исполнению обязательств по облигациям.

В январе этого года Минфин сообщил, что ликвидацию проходит «АЛВЕСТА-М» — дистрибьютор продуктов питания, а также производитель сладостей. В апреле прошлого года ведомство уведомляло о неисполнении обязательств по облигациям этой фирмы. Компания размещала облигации на 500 тыс. долларов под 7,5% годовых.

В мае в Минфине обсуждали работу рынка ценных бумаг, а также проблемные вопросы.

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