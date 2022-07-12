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COVID вернулся: в Европе новая волна, в Беларуси скрывают статистику

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  • 12.07.2022, 8:02
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COVID вернулся: в Европе новая волна, в Беларуси скрывают статистику

Что известно о новом подштамме коронавируса.

Даже если сделали прививку и живете в стране с высокой долей вакцинированных, вы не в полной безопасности. Если же вы в Беларуси, то берегите себя: что здесь с коронавирусом, неизвестно. Вирус нашел пути к новым жертвам, сообщает «Белсат».

С началом полномасштабной войны России против Украины тема COVID-19 отошла в Европе на второй план. Дело не только в том, что появилась более страшная угроза: после гигантского январского пика, в феврале 2022 года в мире шел резкий спад заболеваемости и смертности от COVID-19. Многие страны в итоге сняли коронавирусные ограничения.

Но коронавирус возвращается с новыми силами и открывает для себя новые страны. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВТО) Тедрос Адханом Гебреисус отметил, что в последние две недели количество новых случаев COVID-19 подскочило на 30 %.

Шестая волна, седьмая… и первая

За последнюю неделю больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили во Франции – как в абсолютной численности (почти 863 тыс.), так и на душу населения. Много новых случаев обнаружили также в Соединенных Штатах (632 тыс.), Германии (628 тыс.), Италии (609 тыс.) и Бразилии (404 тыс.).

Вирус добрался даже до Австралии (242 тыс. случае за последнюю неделю), Тайваня (236 тыс.) и Новой Зеландии (61,5 тыс.) – для них это первая крупная волна заболеваемости. Даже Северная Корея в конце весны признала существование коронавируса. Самая большая доля заболеваний на душу населения сейчас в островной республике Науру, для которой эта волна тоже первая. Там за неделю выявлен 1831 случай, и это при населении около 10 тыс. Это дает в 10 раз больше заболеваний на душу населения, чем во Франции. А в новых странах вирус может приобрести новые мутации.

Трудность этой волны различна в разных странах, что видно из формы графиков распространения коронавирусной болезни.

Распространение COVID-19 в отдельных странах. Изображение: worldometers.info / Белсат

Общие детали таковы:

Рост числа новых случаев пока не такой высокий, как был зимой, если не считать стран, для которых это первая волна. В некоторых странах тенденции нехорошие, а в мире новых случаев сейчас выявляют столько, сколько зимой 2020-го, весной 2021-го и в конце лета 2021-го.

Смертность пока довольно низкая. В мире – настолько низкая, которой не было с апреля 2020 года. В отдельных странах – сравнительно невысокая там, где это не первая волна. Но смертность отнюдь не нулевая.

Много заболеваний обнаруживают в странах, где вакцинация прошла неплохо: во Франции вакцинировали 81 % населения (по крайней мере одной дозой), в США – 78 %, в Германии – 77 %, в Италии – 84 %, в Бразилии – 86%, в Австралии – 87 %…

Во всей этой статистике нужно учитывать, что речь о выявленных случаях. Невыявление может быть чуть больше, а может – гораздо больше. Все зависит от того, насколько активно люди в конкретной стране делают тесты и насколько информированы о пандемии.

Трудно сказать, что происходит в Китае. Согласно официальной статистике, с марта 2020 года по март 2022-го там практически не выявляли коронавирусной болезни, в марте-апреле был взрыв заболеваемости, а в мае вирус будто бы отключили. Тамошняя статистика не внушает доверия, а политика полной изоляции городов, где обнаружили COVID, не позволяет оценить реальной картины (и заодно ломает мировую торговлю).

Это не новый штамм, а новые мутации

В мире по-прежнему царит штамм омикрон, но новые инфекции вызывают его подштаммы BA.4 и BA.5, в США доминирует BA.2.12.1, а Всемирная организация здоровья также следит за совершенно новым BA.2.75. С названиями все очень сложно, ведь вирус постоянно мутирует, и даже небольшая, но «успешная» мутация может иметь большой эффект на заразность и вредность.

По польским СМИ разлетелось заявление регионального вице-министра здоровья о том, что уже «можно говорить о COVID-22», потому что болезнь сильно отличается от прежней. На самом деле, COVID-19 никто не собирается переименовывать, но вирус и правда изменился.

BA.4 и BA.5 незначительно отличаются от других о-микронов в генетическом смысле, но распространяются быстрее прежних штаммов и могут обойти некоторые иммунные реакции. Хорошая новость в том, что они вызывают меньше госпитализаций и смертей, плохая – что они, похоже, могут заражать тех, кто имел иммунитет от прежних форм о-микрона даже в комбинации «вакцина + перенесенная болезнь», а благодаря вакцинам могут давать многим бессимптомную болезнь и при том заражать людей из группы риска.

Гендиректор ВТО отметил и другие проблемы с коронавирусом:

Защита вакцин с течением времени ослабевает. С вакциной все еще безопаснее, чем без нее, но производителей вакцин уже просят модифицировать прививки, чтобы те были нацелены против новых подштаммов («Pfizer» отвечает , что сможет не раньше октября).

Даже если госпитализаций и смертей мало, каждая волна коронавирусной болезни оставляет все больше людей с «пост-ковидом»: всевозможными последствиями болезни (вплоть до повреждения головного мозга), которые не проходят, даже если вирус ушел из организма.

Нужно разрабатывать новое поколение вакцин, тестов и лекарств, а работа с «Pfizer» над доставкой таблеток «Paxlovid» (которые в первых исследованиях показали эффективность в предотвращении госпитализации инфицированных и смерти – вот как они работают) в более бедные страны идет медленно.

Во многих странах начали делать меньше тестов на коронавирус.

Что в Беларуси и у соседей?

У всех соседей Беларуси новой волны пока не видно: люди болеют, но не так массово, как в прошлые волны. Но ведь статистика Украины и России не вызывает доверия: на территории первой идет война, вторая же скрывает реальную статистику (как и Беларусь).

Что в самой Беларуси с COVID-19 – неизвестно. Минздрав отказался от регулярных публикаций статистики: последняя публикация была 5 июля, предпоследняя – 10 мая. За это время статистика выросла незначительно: с 982,2 тыс. до 994 тыс. случаев и с 6978 до 7118 признанных смертей. В ВТО из Беларуси также перестали слать регулярную статистику.

С одной стороны, сообщений о чрезвычайном завале в клиниках не было. С другой стороны, негосударственным медцентрам с начала лета запретили делать ПЦР-тесты на COVID — 19, а деятельность крупнейшего частного медцентра приостанавливали на месяц по сомнительным причинам как раз тогда, когда в мире начиналась новая волна.

Ситуация с вакцинацией в Беларуси также непонятна. Последний раз официальные цифры вакцинации сообщали 14 мая, тогда хотя бы одну дозу вакцины получили (если верить Минздраву) 6,35 млн человек или 68,6 % населения, а две и более – 6,07 млн. Вот только в Беларуси применяют как российский «Спутник V» (который, похоже, эффективен), так и китайские вакцины, эффективность которых под вопросом, и даже российский «КовиВак», эффективность которого слишком низкая.

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