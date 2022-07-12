Express: Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота 25 12.07.2022, 8:16

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Часть военных недовольна поддержкой диктатором агрессии РФ против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко столкнулся с угрозой военного переворота на фоне сближения с Москвой и поддержки диктатора Владимира Путина в войне против Украины, сообщает Express со ссылкой на письмо белорусских военнослужащих.

В письме, которое есть в распоряжении издания, старшие офицеры пятой бригады спецназа предостерегли Лукашенко от отправки белорусских солдат воевать в Украину, заявив, что такой шаг был бы «чистым самоубийством».

Кроме того, они обвинили российского правителя в «разрушении суверенитета».

Офицеры якобы заявили о своей поддержке Украины, сказав, что между двумя странами всегда были дружеские отношения, и осудили войну Кремля как «абсолютно неспровоцированную».

«В настоящее время офицеры пятой бригады спецназа наблюдают серьезнейшее нарушение пункта 1 Конституции Беларуси со стороны высшего политического руководства России. Согласно этому пункту, Республика Беларусь сохраняет верховенство и полноту власти на своей территории. Она также обладает независимостью во внутренней и внешней политике», — отметили военнослужащие.

Офицеры Беларуси также подчеркнули, что оккупация Россией территории Украины и ее попытка втянуть Беларусь в совершенно неспровоцированную войну против суверенного государства может рассматриваться только как разрушение суверенитета Беларуси.

«Вступив в войну против Украины, Беларусь будет исключена из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы станет международным изгоем. Присоединиться к России в ее борьбе против Украины было бы чистым самоубийством», — говорится в письме.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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