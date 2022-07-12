Кадры из уничтоженного HIMARS российского склада в Степано-Крынке

Кадры из уничтоженного HIMARS российского склада в Степано-Крынке2
- 12.07.2022, 9:11
- 9,388
Видеофакт.
В сеть попали кадры из уничтоженного российского склада с минами вблизи Шахтерска - в Степано-Крынке. Склад уничтожили украинские воины с помощью РСЗО HIMARS.
Об этом в твиттере сообщает блогер Necro Mancer.
Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022
Чувак, который отправил мальчиков с добрыми сердцами в трусиках "волонтёрить" на склад БК теперь проливает крокодиловы слёзы (и тоже пиздит про Шахтерск, который там и рядом не лежал) https://t.co/CEXvhXbe2M #Муратов #оддр pic.twitter.com/cZTaO8bJJH— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2022