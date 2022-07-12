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Кадры из уничтоженного HIMARS российского склада в Степано-Крынке

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  • 12.07.2022, 9:11
  • 9,388
Кадры из уничтоженного HIMARS российского склада в Степано-Крынке

Видеофакт.

В сеть попали кадры из уничтоженного российского склада с минами вблизи Шахтерска - в Степано-Крынке. Склад уничтожили украинские воины с помощью РСЗО HIMARS.

Об этом в твиттере сообщает блогер Necro Mancer.

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