Кадры из уничтоженного HIMARS российского склада в Степано-Крынке

Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj

Чувак, который отправил мальчиков с добрыми сердцами в трусиках "волонтёрить" на склад БК теперь проливает крокодиловы слёзы (и тоже пиздит про Шахтерск, который там и рядом не лежал) https://t.co/CEXvhXbe2M #Муратов #оддр pic.twitter.com/cZTaO8bJJH