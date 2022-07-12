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Минобороны Беларуси сообщило о новых учениях на границе с Украиной

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  • 12.07.2022, 10:20
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Минобороны Беларуси сообщило о новых учениях на границе с Украиной

Какие задачи будут отрабатываться?

В Жлобинском районе объявлены командно-штабные учения с территориальными войсками. Военные учения пройдут на Гомельщине с 12 по 14 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Учения будут проходить под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета, уточняет Минобороны.

По данным ведомства, учения проводятся с целью оценить готовность должностных лиц к формированию частей территориальных войск и к выполнению учебно-боевых задач. Также — «усовершенствовать навыки офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве личным составом при выполнении задач территориальной обороны».

В ходе учений будут отрабатываться задачи охраны и защиты объектов и несения службы на КПП во время военного положения.

В Беларуси на протяжении последних месяцев проходят продолжающиеся военные и мобилизационные учения, штабные и командно-штабные тренажеры. С 22 июня по 1 июля проходили мобилизационные учения военкоматов Гомельской области. В середине июня проводились командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения.

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