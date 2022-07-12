Во Франции в древнем саркофаге нашли уникальную золотую ткань 12.07.2022, 13:16

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иллюстрационное фото

Подобную находку продемонстрировали впервые.

Археологи во Франции впервые продемонстрировали уникальную золотую ткань, а также многочисленные артефакты, которые им удалось найти во время изучения пары сотен старинных гробниц. На официальном сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) говорится о том, что специалисты занимались раскопками церкви Сен-Пьер-л’Эстрие, которая относится к раннему христианскому периоду.

Работы начались два года назад. Раскопки проводились под контролем сотрудников Inrap, а также археологической службы города Отен. Тогда удалось раскопать практически 230 очень старых гробниц. Внутри гробниц, по словам специалистов, были обнаружены уникальные артефакты. Среди них особое внимание привлекали невероятно красивые украшения из золота, булавки, изготовленные из каменного угля гагата и янтаря. Одной из наиболее интересных находок стала диатрета, которая не имеет себе аналогов в мире. Это старинный куполообразный сосуд.

Еще в одной гробнице специалисты нашли саркофаг из свинца, который был изготовлен в 4 столетии нашей эры. Сверху он был накрыт огромным куском ткани, которую окрасили в пурпурный цвет, а также выткали с помощью золотых нитей. На сегодняшний день данный артефакт был отправлен в лабораторию для проведения анализа. Небольшой фрагмент ткани был продемонстрирован широкой публике.

Ученые обращают внимание то, что большую роль играет пурпурный цвет ткани. В древние времена именно пурпур считался «цветом богатства и роскоши». В Древнем Риме его использовали для того, чтобы выделиться среди толпы и продемонстрировать то, что человек относится к элите. Обнаруженная ткань была изготовлена с тонких золотых нитей, что указывает на невероятно важное положение в обществе умершего, похороненного в саркофаге из свинца.

Археологи рассказали о том, что ранее они уже находили пурпурную ткань в захоронениях, но она не была украшена золотом. Скорее всего, некрополь Сен-Пьер-л’Эстрье использовался исключительно для местных аристократов и элиты.

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