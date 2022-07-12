Белорусский пограничник пересек украинскую границу и был задержан 6 12.07.2022, 17:03

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Его наказали арестом.

Инцидент произошел 29 июня в 13:20, сообщает «Радыё Свабода». Но известно о нем стало после того, как опубликовали соответствующее судебное решение: белорусского пограничника наказали арестом.

Гражданин Беларуси, который служит старшиной по материальному обеспечению в Брестской пограничной группе, пересек границу вне пункта пропуска на территории Шацкой общины Ковельского района Волынской области в направлении Дубок (Беларусь) — Хрипск (Украина). Его задержал патруль украинских пограничников и составил акт о нарушении по ч. 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконное пересечение границы вне пункта пропуска наказывается взысканием штрафа в размере от 3400 до 8500 гривен (от 100 до 250 долларов в эквиваленте. — РС) или арестом на срок до 15 суток с конфискацией средств, при помощи которых нарушение было совершено.

Как следует из решения суда, белорусского пограничника наказали арестом на двое суток с 29 июня. Возможно, он уже освобожден и вернулся домой. Согласно решению суда он также должен был выплатить 496 гривен судебного сбора.

В то же время в судебном решении нет объяснения задержанного белорусского пограничника, как, почему и зачем он перешел белорусско-украинскую границу.

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