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Психологи узнали, каким образом уход за растениями влияет на эмоции человека

  • 12.07.2022, 17:46
Психологи узнали, каким образом уход за растениями влияет на эмоции человека

Исследователи провели необычный эксперимент.

Ученые из Университета Флориды (США) провели исследование на предмет того, как садоводство влияет на психическое состояние людей. В эксперименте приняли участие женщины, которые в течение месяца дважды в неделю уделяли время уходу за растениями.

Среди них были и те, кто никогда раньше садоводством не увлекался. О своем исследовании психологи рассказали в научной статье, опубликованной в издании PLOS ONE.

Для участия в эксперименте были приглашены 32 американки среднего возраста – от 26 до 49 лет. Они не были подвержены вредным привычкам и хроническим заболеваниям, не принимали депрессивные препараты, которые могли отразиться на результатах исследования. Участниц разделили на две группы: одна занималась уходом за растениями, а вторая – творчеством. В общей сложности женщины провели вместе восемь экспериментальных дней.

В обоих видах деятельности присутствуют элементы обучения, планирования, художественной фантазии и физических нагрузок. Неслучайно они применяются для терапии в медучреждениях. Эти общие характеристики, по мнению исследователей, делают их более сопоставимыми с научных позиций, нежели, допустим, садоводство и фитнес или садоводство и чтение.

На конечной стадии эксперимента участниц протестировали на тревожность, стресс, депрессию, а также оценили их общее эмоциональное состояние. Основные показатели у обеих групп были практически одинаковыми, однако по некоторым характеристикам они оказались предпочтительнее у женщин, которые ухаживали за растениями.

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