Психологи узнали, каким образом уход за растениями влияет на эмоции человека 12.07.2022, 17:46

Исследователи провели необычный эксперимент.

Ученые из Университета Флориды (США) провели исследование на предмет того, как садоводство влияет на психическое состояние людей. В эксперименте приняли участие женщины, которые в течение месяца дважды в неделю уделяли время уходу за растениями.

Среди них были и те, кто никогда раньше садоводством не увлекался. О своем исследовании психологи рассказали в научной статье, опубликованной в издании PLOS ONE.

Для участия в эксперименте были приглашены 32 американки среднего возраста – от 26 до 49 лет. Они не были подвержены вредным привычкам и хроническим заболеваниям, не принимали депрессивные препараты, которые могли отразиться на результатах исследования. Участниц разделили на две группы: одна занималась уходом за растениями, а вторая – творчеством. В общей сложности женщины провели вместе восемь экспериментальных дней.

В обоих видах деятельности присутствуют элементы обучения, планирования, художественной фантазии и физических нагрузок. Неслучайно они применяются для терапии в медучреждениях. Эти общие характеристики, по мнению исследователей, делают их более сопоставимыми с научных позиций, нежели, допустим, садоводство и фитнес или садоводство и чтение.

На конечной стадии эксперимента участниц протестировали на тревожность, стресс, депрессию, а также оценили их общее эмоциональное состояние. Основные показатели у обеих групп были практически одинаковыми, однако по некоторым характеристикам они оказались предпочтительнее у женщин, которые ухаживали за растениями.

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