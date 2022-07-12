В Бобруйске учителей отправили патрулировать пляжи 2 12.07.2022, 18:11

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Зачем?

В распоряжение редакции попал документ, на котором, судя по всему, график дежурств сотрудников и учителей школ на «диких» и оборудованных для купания пляжах. Зачем туда отправляют педагогов?

В графике указано, что патрулирование начинается с 8 июля, расписаны зоны и ответственные за них школы — на месте нужно находиться с 9 до 17.30. Большинство участков — это места, где купаться запрещено. Впрочем, на документе нет печатей или подписей, неизвестно, кем он составлен.

Журналист «Зеркала» позвонила в два учреждения образования Бобруйска из этого списка как жительница города и спросила, правда ли учителей и других сотрудников летом отправляют патрулировать пляжи, есть ли график. И, если это так, почему педагоги должны этим заниматься?

— Всех не отправляют. Вы знаете, у нас оздоровительный период. Функционируют спортивная, игровая площадки, оздоровительные лагеря — школа не закрывается на замок и не открывается 1 сентября, — ответили в приемной средней школы № 25 Бобруйска.

В администрации 6-ой школы подтвердили, что педагоги такие задачи сейчас все-таки выполняют. Но добавили, что ходят вместе со спасателями, чьей задачей и является спасение людей:

— Там и ОСВОД, и МЧС, и сейчас учителя с ними патрулируют по графику. Они просто смотрят, чтобы дети не были без надзора.

— Им целый день там нужно находиться?

— Нет. Они распределены по графику между школами, по времени.

— А это в будни и выходные? Все-таки лето, думала, педагоги сейчас отдыхают.

— Хотелось бы отдыхать, но не получается: видите, какая обстановка с детьми. Дети лезут в воду, к сожалению, гибнут. Так получается. По выходным наши педагоги не ходят — выходной есть выходной. Может, в других школах [выходят], но это я вам не скажу, — ответили по телефону.

В районный отдел образования мы также обратились как физлицо. Замначальника отдела Оксана Борисевич уверила, что никаких графиков дежурств по школам нет, а педагоги могут отказаться от патрулирования:

— Насильно никто никуда не ходит. Если кто-то не хочет — может не ходить.

— Есть же график, по нему из разных школ отправляют педагогов.

— У вас неправильная информация — нету графиков никаких. Никого никуда не отправляют. Если у вас все, всего хорошего, — ответила Борисевич.

Как рассказала «Зеркалу» сотрудница одной из школ, как раз замначальника отдела образования в конце прошлой недели собирала руководителей учреждений и объявляла о необходимости патрулировать зоны для купания.

— В отделе образования она объявляла руководителям эту «чудесную новость». Нам объяснили это тем, что тонет много детей. Из моей школы уже ходили — те, кто не в отпуске сейчас. Поделились по времени с коллегами из другой школы, которая тоже на этом участке, чтобы поменьше там пробыть, — поделилась собеседница.

По ее словам, указание поступило в пятницу, 8 июля. Пока педагоги успели сходить на «задание» всего один раз — в понедельник. Во вторник, 12 июля, остались в учреждении из-за плохой погоды. Это подтвердила и ее коллега из другого учреждения:

— Всем учителям, у нас даже тем, кто в отпуске, поступило указание от руководства города в обязательном порядке дежурить в местах, запрещенных для купания, — карьеры, «копанки», кому не повезло, — озера практически за городом. Я анонимно позвонила в Министерство образования в пятницу и уточнила, законы ли эти требования. Ответили, что ничего подобного не должно быть, и в субботу появилось небольшое уточнение — «по добровольной инициативе». В городе начался дождь, и пока затихли. Но в других школах в субботу уже ходили патрулировать и присылали «фотоотчет» как дети ловили лягушек.

Она добавила, что график составлен до конца июля. «Дежурным» из ее школы сказали находиться на пляжах весь день. Вот что, по словам педагога, входит в «обязанности» патрулирующих:

— Мы должны сфотографировать, когда пришли и ушли, отправить в чат. Ну и «разогнать» несовершеннолетних, если такие есть. Их тоже нужно сфотографировать, и в лицах желательно, чтобы в чатах школ могли опознать, чьи это дети. Даже с родителями находиться в местах, неразрешенных для купания, не положено. Таких сказали пугать постановкой в СОП.

Учитель отмечает, что многие педагоги в школе недовольны, но все же соглашаются выполнять очередную поставленную задачу от руководства.

— Люди работают по 30−35 лет, им сказали «надо» — они сами себе повозмущались, а может и не повозмущались. Все чего-то боятся. Возмущаются те, кто помоложе, и то тихо. Но с учителей на газеты собирают, которые школе надо выписать, — такое распоряжение от города. И все бурчат, но платят, а это за год 80−90 рублей при средней зарплате 530−680, — объяснила девушка.

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