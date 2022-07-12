Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси 2 12.07.2022, 18:34

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Александр Шкиренко

Он был назначен на должность в октябре 2014 года.

Александр Лукашенко освободил генерал-майора Александр Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генштаба Вооруженных сил. Шкиренко зачислен в распоряжение министра обороны.

Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Шкиренко был назначен на должность замначальника генштаба в октябре 2014 года. В 2021 году он получил орден «За службу Родине» ІІІ степени.

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