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Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси

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  • 12.07.2022, 18:34
  • 1,586
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси
Александр Шкиренко

Он был назначен на должность в октябре 2014 года.

Александр Лукашенко освободил генерал-майора Александр Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генштаба Вооруженных сил. Шкиренко зачислен в распоряжение министра обороны.

Соответствующий указ был подписан сегодня, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Шкиренко был назначен на должность замначальника генштаба в октябре 2014 года. В 2021 году он получил орден «За службу Родине» ІІІ степени.

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