На российской военной базе в Армении произошел пожар 7 12.07.2022, 19:40

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Пожар вспыхнул в городе Гюмри.

На севере Армении в городе Гюмри вспыхнул пожар на территории 102-й российской военной базы. Об этом сообщает МЧС страны во вторник, 12 июля.

О возгорании стало известно в 15:55 по местному времени. Изначально сообщалось, что горит травяной покров. Но позже данные уточнили.

"Горит склад строительных материалов", – отметили в ведомстве.

На месте работают четыре пожарно-спасательных боевых расчета. По состоянию на 19:00 пожар был локализован. О причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщается.

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