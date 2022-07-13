«Дефолту быть однозначно»: какие последствия ожидают Беларусь 7 13.07.2022, 8:45

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Кредиторы могут потребовать от режима вернуть все деньги немедленно.

То, что для независимых зарубежных аналитиков дефолт, для государственных экономистов в Беларуси – не совсем. Международное рейтинговое агентство Fitch субъективно оценило кредитоспособность Беларуси – таков ответ Министерства финансов. Агентство снизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте – до преддефолтного или подобного дефолту, сообщает «Белсат».

7-го июля рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до С, означающего «начало дефолта или процесса, подобного дефолту, или бездействие организации, выпускающей облигации». Минфин объяснял, что «не бездействует». Что заплатил держателям облигаций еще в феврале, но лондонский Citibank в рамках принятых Западом финансовых ограничений приостановил свою работу как агент по еврооблигациям Беларуси.

Экономист Алексей Харкевич объясняет:

«То что делает Минфин – это действия ради действий. Он влиять на ситуацию не может. Не действия Минфина привели к тому, что по факту образовался технический дефолт».

В следующем году министерство должно полностью рассчитаться с инвесторами по своим ценным бумагам. Ищет, как это сделать в национальной валюте.

«Они ничего не смогут сделать в финансовой плоскости, пока не будет решен вопрос в военной плоскости. Поэтому это все — дорога в один конец, которая точно приведет к дефолту. Однозначно», — считает Харкевич.

Если формулировка «технический дефолт» прозвучит твердо – рейтинг страны-занимателя сильно упадет. Тогда возможны последствий от стран, которые давали нам кредиты.

«У кредитодателей может быть такое условие, что дефолт по государственным облигациям дает право потребовать резкого возврата этого кредита. То есть он срабатывает как триггер, который позволяет всем нашим кредиторам прийти к нам и сказать: знаете, вы ненадежный заемщик, поэтому верните нам все немедленно», – рассказала «Белсату» академический директор центра BEROC Катерина Борнукова.

Но что меняет нынешняя международная оценка платежеспособности Беларуси, сделанная агентством Fitch?

"Здесь технический дефолт ничего не решает. Нам как не давали, так и не будут давать в ближайшее время никаких новых кредитов иностранных. По крайней мере, на рынке финансовом – таких кредитов, которые являются рыночными», – резюмирует Катерина Борнукова.

В подобной ситуации по евробондам и раньше Беларуси оказалась Россия. Признать дефолт просила группа инвесторов. Вдобавок они потребовали почти два миллиарда долларов процентов за просроченный платеж. Держатели белорусских евробондов пока ждут.

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