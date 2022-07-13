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В Египте назвали причину нападения акул на туристов в Хургаде

  • 13.07.2022, 11:07
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В Египте назвали причину нападения акул на туристов в Хургаде

Часть пляжей на Красном море пока закрыта.

Комитет по защите Красного моря и Ассоциация защиты и охраны окружающей среды Хургады (HEPCA) опубликовали отчет, в котором раскрывается причина двух нападений акул в начале июля, пишет Ассоциация туроператов России (АТОР) со ссылкой на восьмистраничный документ.

Согласно отчету, за двумя смертельными нападениями, судя по следам укусов на жертвах, стояла одна и та же акула, причем не мако, а, вероятно, тигровая. Хищник атаковал людей во время их занятия снорклингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. — Прим. ред.) на курорте Сахл Хашиш. О том, что акула найдена и ликвидирована, информации нет.

По версии египетских экспертов, присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания (он длится с середины апреля до конца июля). В комитете добавили, что причиной нападения, вероятно, были остатки пищи в воде, которые стали приманкой для хищника.

В отчете также перечислены основные причины нападения акул в Красном море. Среди них — чрезмерный вылов рыбы и активное использование мест для дайвинга и снорклинга, а также кормление рыбы людьми, в результате чего морские животные ищут новые места для еды на мелководье.

Эксперты представили список рекомендаций, которые необходимо реализовать в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе специалисты рекомендовали следить за районом, где произошли нападения, немедленно прекратить любительскую рыбалку и разрешить занятия снорклингом только под наблюдением лицензированных гидов.

В долгосрочной перспективе рекомендовано реализовать комплексную программу управления зонами дайвинга и снорклинга, чтобы сохранить жизни дайверов и сохранить морскую жизнь.

Какие меры приняты и какие пляжи закрыты

До 15 июля в провинции Красное море в морской зоне, от Эль Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге, введен запрет на любую морскую деятельность, включая рыбалку и дайвинг для тех, кто не имеет соответствующих лицензий.

Действует запрет на занятия подводным плаванием в одиночку. Только под контролем опытных инструкторов (1 гид на каждые 10 человек) возможен снорклинг на коралловых рифах внутри лагун.

Также в конце минувшей недели все курортные отели провинций Красное море (курорты Хургада, Марса Алам, Эль Гуна и Сафага) и Южный Синай (курорты Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба) получили циркуляр, предписывающий усилить процедуры безопасности и контроля в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и снорклингом в прибрежной зоне.

Кроме того, отелям надлежит избегать любых действий, привлекающих акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов.

В обязательном порядке гостиницы должны предупреждать гостей о запрете бросать в воду любые пищевые отходы или остатки еды с целью кормления рыб, поскольку это приводит к скоплению большого количества рыбы и может привлечь акул.

На пляжах и понтонах должны быть установлены соответствующие таблички. Под категорическим запретом и рыбалка на гостиничных пляжах.

Также должны быть четко обозначены буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Все отельные пляжи должны иметь средства первой помощи и подготовленных спасателей для оперативной помощи туристам.

В случае появления акулы в прибрежной зоне, на пляжной территории должны быть установлены соответствующие предупреждающие знаки и введен категоричный запрет на купание.

На популярном среди белорусов курорте Египта акулы атакуют отдыхающих.

Нападения акул в Хургаде

Напомним, 1 июля в Хургаде умерла 68-летняя туристка из Австрии, которая получила травмы во время нападения акулы. Хищник атаковал женщину, когда та плавала недалеко от буйков с маской, дыхательной трубкой и ластами. Акула откусила женщине руку и ногу. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

3 июля в результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна туристка — 40-летняя женщина из Румынии.

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