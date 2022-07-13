Маршрутчики в Беларуси стали требовать от пассажиров сообщать о цели поездки 2 13.07.2022, 11:33

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Можно ли не отвечать?

Нерегулярный перевозчик «Десяточка-экспресс Плюс» из Минска в Солигорск и назад стал требовать от пассажиров указывать цель поездки, передает telegraf.news. Там заявили, что так теперь должны делать и другие маршрутчики. Почему?

При онлайн-бронировании билетов перевозчик предлагает несколько вариантов «цели поездки»: к месту проживания/работы/учебы/проведения массовых мероприятий/встречи с друзьями/путешествие/командировка и другие.

Журналисты попытались выяснить, что это за нововведение, у диспетчеров «Десяточка-экспресс Плюс».

Одна женщина ответила им, что вышли изменения в законе о нерегулярных пассажирских перевозках, в которых требуют запрашивать эту информацию. По ее словам, теперь все нерегулярные перевозчики будут или делать то же самое, или станут регулярными.

Она также отметила, что можно отмечать любую цель, эту информацию они никуда не передают.

А вот другая диспетчерка заявила, что данные передают, например, по требованию органов транспортной милиции. На вопрос: «А если люди не хотят указывать их», ответила, чтобы они ездили с регулярными перевозчиками.

Мы не нашли новых изменений законодательных норм для нерегулярных перевозчиков.

СМИ пишут, что сейчас по закону, если пассажир отказывается отвечать на подобные вопросы, ему нельзя отказать в поездке. Иначе это нарушает права пассажира на частную жизнь и ограничивает его права потребителя.

В Законе РБ «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» в статье 4 «Виды автомобильных перевозок» указано, что автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении включают в себя перевозки предварительно организованной заказчиком автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении группы пассажиров к месту их работы, учебы, проведения массовых мероприятий, а также в связи со служебной командировкой и (или) обратно из таких мест, автомобильные перевозки, выполняемые в целях организации туристических путешествий, в том числе экскурсий, проведения свадебных, юбилейных и иных торжеств, ритуальных обрядов.

Диспетчеры обязаны осуществлять фиксацию и вести учет заказов, в том числе полученных с использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети Интернет (выполненных, невыполненных), на выполнение автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (дата и время принятия заказа, сведения о заказчике автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства физического лица), место подачи транспортного средства, дата и время передачи заказа автомобильному перевозчику, дата и время выполнения заказа) и в течение 12 месяцев хранить данную информацию.

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