Погранслужба Украины: Белорусский пограничник пробирался под обстрелами своих, чтобы воевать с РФ 13.07.2022, 11:56

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Ради этого он перешел украинскую границу.

Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к украинской армии в войне против России. Об этом «Украинской правде» сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси.

«Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к украинской армии в войне против российского агрессора», — заявил Демченко.

Белорус также рассказал, что отправился в Украину вместе с единомышленником, «но по пути к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали», поэтому пересечь государственную границу смог только он один.

Демченко отметил, что сейчас проводится проверка информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Напомним, 12 июля стало известно, что в Украине был задержан белорусский пограничник за незаконное пересечение границы. Суд наказал его двухсуточным арестом.

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