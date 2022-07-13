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Дочь Путина пристроили на новую должность в РФ

  • 13.07.2022, 12:06
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Дочь Путина пристроили на новую должность в РФ
Катерина Тихонова

Издано постановление.

Директор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента России Владимира Путина, станет сопредседателем нового Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по импортозамещению и технологической независимости.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление о назначении Тихоновой на эту должность.

«Утвердить председателем Координационного совета РСПП по импортозамещению и технологической независимости Шохина Александра Николаевича, президента РСПП; сопредседателем Тихонову Катерину Владимировну, генерального директора фонда «Национальное интеллектуальное развитие», — говорится в документе.

В пресс-службе РСПП сообщили, что новый совет создан с целью координации работы по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования отечественным, а также формирования предложения по реализации госполитики в области импортозамещения.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

Владимир Путин не распространяется о своей семье и не отвечал прямо на вопросы о родстве с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой, еще одной предполагаемой дочерью. В 2022 году Катерина Тихонова вместе с Мариной Воронцовой попали под санкции США, Великобритании и Японии.

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