Visa перевела расчеты c банками Беларуси с доллара на евро 1 13.07.2022, 12:57

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Как это может отразиться на владельцах карт.

Международная платежная система Visa изменила валюту расчета с некоторыми белорусскими банками с доллара на евро. Это произошло на фоне западных санкций и практически установившегося паритета между европейской и американской валютами. О том, как новая схема расчетов значит для белорусских пользователей карт Visa, пишет Ilex.by.

Некоторые белорусские банки накануне объявили о смене валюты расчетов с международной платежной системой Visa с доллара на евро.

Как это скажется на владельцах карт

Традиционно валютой расчетов белорусских банков с платежной системой Visa был доллар, с Mastercard – евро. Изменение валюты расчетов банка с платежной системой не касается возможности совершения текущих платежей, но может оказывать влияние на итоговую сумму транзакции, в случае несовпадения валюты счета карты и валюты расчетов.

Дело в том, что может проводиться несколько конверсий (например, через белорусский рубль – сначала продают доллары за рубли, а затем покупают евро за рубли). Из-за разных курсов валют при списании денег с карт международных платежных систем белорусы в этом году обнаруживали другие суммы, а не те, на которые рассчитывали при оплате.

Чтобы курсовые разницы не были неожиданностью, банкиры рекомендуют рассчитываться картой в той валюте, в которой совершается платеж.

Кроме курсовой разницы, платежные системы тоже списывают свой небольшой процент (1-1,5%), если валюта карты и валюта операции разные.

Что будет с парой евро-доллар

Cейчас опасения могут быть не столь существенные для рассматриваемого вопроса. Курс евро приблизился до паритета с долларом.

На торгах валютно-фондовой биржи 12 июля в Беларуси доллар и евро практически сравнялись. 13 июля на торгах и европейская, и американская валюты также падают (торги еще не закончились), однако курс доллара снижается более стремительно.

Евро подешевел более чем на 10% с начала года, поскольку экономика ЕС столкнулась с энергетическим кризисом, спровоцированным ответом на вторжение России в Украину, что чревато рецессией в Европе.

Аналитики Deutsche Bank считают, что евро может упасть до 95-99 центов за американский доллар после того, как будет достигнут паритет. Эксперты оценивают то, как валютная пара реагировала в прошлом на такие факторы, как повышение ключевой ставки, а также экономические и рыночные потрясения.

Как отмечает Wall Street Journal, снижение стоимости валюты разгоняет инфляцию в еврозоне до исторических максимумов и мешает Европейскому центральному банку свернуть программу пандемических стимулов.

ЕЦБ по-прежнему удерживает нулевую процентную ставку фондирования. Трейдеры делают ставку на то, что из-за рисков рецессии и конфликта в Украине ЕЦБ будет медленнее повышать ключевую ставку, чем это делает Федеральная резервная система США. Ожидается, что европейский регулятор впервые повысит ставку в июле — на 25 базисных пунктов. ФРС при этом уже повысила ставки на 150 базисных пунктов, пишет Bloomberg.

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс отметил, что евро, скорее всего, укрепится только после того, как улучшится европейская экономическая перспектива, и если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабнут.

Однако в слабом евро для еврозоны есть и плюс, поскольку позволяет увеличить конкурентоспособность экспорта и компаний на фоне сильного роста импортных цен. Но если ЕС будет тратить больше, чем зарабатывает, то с отрицательным сальдо торговли рассчитывать на устойчивость евро также проблематично.

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