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Европейская федерация журналистов призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко

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  • 13.07.2022, 16:32
Европейская федерация журналистов призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко
Екатерина Андреева

Организация осудила новый приговор Екатерине Андреевой.

Белорусская ассоциация журналистов и Европейская федерация журналистов выступили с заявлениями в связи с новым приговором Екатерине Андреевой.

«Европейская федерация журналистов осуждает эту пародию на правосудие и призывает власти Беларуси прекратить преследование и судебное преследование работников СМИ, а также освободить всех журналистов, заключенных в тюрьму за свою работу», — говорится в заявлении ЕФЖ.

«Белорусский диктатор и его приспешники не гнушаются ни одной низкой точки», — заявила президент EFJ Майя Север.

Европейская федерация журналистов призывает Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ усилить дипломатическое давление на белорусское руководство и усилить санкции против всех репрессий в Беларуси.

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