Европейская федерация журналистов призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко

Европейская федерация журналистов призывает ЕС усилить давление на режим Лукашенко1
- 13.07.2022, 16:32
Организация осудила новый приговор Екатерине Андреевой.
Белорусская ассоциация журналистов и Европейская федерация журналистов выступили с заявлениями в связи с новым приговором Екатерине Андреевой.
«Европейская федерация журналистов осуждает эту пародию на правосудие и призывает власти Беларуси прекратить преследование и судебное преследование работников СМИ, а также освободить всех журналистов, заключенных в тюрьму за свою работу», — говорится в заявлении ЕФЖ.
«Белорусский диктатор и его приспешники не гнушаются ни одной низкой точки», — заявила президент EFJ Майя Север.
Европейская федерация журналистов призывает Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ усилить дипломатическое давление на белорусское руководство и усилить санкции против всех репрессий в Беларуси.