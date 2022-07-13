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Николай Статкевич: Я своей позиции не меняю

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  • 13.07.2022, 16:42
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Николай Статкевич: Я своей позиции не меняю
Николай Статкевич
Фото: Charter97.org

Лидера белорусской оппозиции лишили свиданий в колонии.

Жена лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович получила от него очередное письмо. Она публикует его в «Фейсбуке».

«Здесь сегодня распределяли по отрядам, — цитирует она письмо Статкевича от 4 июля. — Меня распределили в 7-й. На комиссии мне сообщили, что мое традиционное заявление впервые не удовлетворено. Ведь угрозы от «контингента» мне нет, что я и сам знаю. А угрозу от сотрудников МВД они не признают. Но мой опыт свидетельствует о противоположном. Поэтому, чтобы не ставить под угрозу себя, своих близких и знакомых, я откажусь «сидеть» со специально подобранными мне сокамерниками. О чем и заявил на этой комиссии.

Ну вот, только написал эти строки, как в камеру зашла группа сотрудников, чтобы «в последний раз» предложить мне отказаться от своей позиции. Легки на помине.

Я своей позиции не меняю.

Поэтому мне сказали, что я буду наказан и буду сидеть в одиночной камере в виде наказания. Честно говоря, ждал этого варианта. Кстати, как мне кажется, если бы я и не писал никаких заявлений, все равно, до него дело дошло бы…»

И вот еще какую хронологию приводит Марина Адамович из тюремной жизни мужа:

«5-го июля — объявлен выговор,

6-го июля был лишен передачи (единственной в год согласно режиму),

7-го июля — отправлен в ШИЗО на восемь суток,

12-го июля — лишен свидания,

15-го июля должен выйти из ШИЗО.

Вероятно, будет продолжение, как считает сам Николай…»

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