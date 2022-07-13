Как белорусская экономика догоняет русский военный корабль 1 13.07.2022, 16:47

Минфин решил на всякий случай не рассказывать больше об исполнении бюджета.

Я смотрю только за последние сутки уже под пару десятков российских военных складов пошли по плану специальной операции. В Новой Каховке прошлой ночью военный склад пошел по плану с радостными и продолжительными фейерверками. Этой ночью база ПВО под Луганском шумно запланировалась. И, я уверен, что на других военных объектах все тоже случалось в полном соответствии с графиком и штатным расписаниям, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Вот я ничего не понимаю про современные стратегии и тактики, но считаю, что со стороны российского генштаба было очень предусмотрительно иметь себе такие всеобъемлющие планы. Иначе был бы хаос и неразбериха. И как бы мы с тобой догадались, что российская армия буквально каждый день добивается себе целей поставленных в ходе специальной операции?

А так буквально же любому понятно, что российским командованием сейчас осуществляется плановая утилизация боеприпасов на складах хранения. И еще ликвидация устаревших систем ПВО, не сходя с места дислокации. И что характерно, без привлечения дополнительного бюджетного финансирования. За счет, так сказать, принимающей стороны.

Союзники вообще любят, чтобы все было по плану. Младший тоже вот старается не отстать. Вчера рассказал про планы, откуда НАТО готовилось нападение на Россию. НАТО правда пока не призналось, но если показать ему карты, то никуда не денется. Придется выполнять. А что они себе думали? План есть план.

Вот белорусская экономика тоже идет по плану. И если она будет идти по плану такими же темпами и дальше, то может даже догнать русский военный корабль. Министр экономики вчера сказал, что экономика осуществила вынужденный отрицательный прирост на четыре процента за первое полугодие. Так это за полугодие четыре. То есть, за последний месяц получается уже больше девяти процентов запланированного отрицательного роста. И это при инфляции, темп роста которой «существенно замедлился». Вот в мае было 17 процентов, а в июне замедлилось до 17,6.

А дальше, надо понимать, плановые темпы замедления инфляции станут еще лучше. Потому что в июне рублевая денежная масса выросла в годовом выражении на 21,7 процента. А наличных денег в стране стало больше на 33,8 процента.

И о чем все это нам говорит? Правильно. «Это говорит о качественном и сбалансированном развитии экономики». Министр так сказал. Министр зря говорить не будет. Он уже на второе полугодие запланировал себе «восстановительную динамику ВВП». Видимо, она будет такая восстановительная, что Минфин решил на всякий случай не рассказывать больше об исполнении бюджета. Чтобы не шокировать лишний раз население темпами планового восстановительного роста.

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