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СМИ: Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу

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  • 13.07.2022, 21:17
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СМИ: Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу
Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» может стать главой администрации президента РФ.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин совсем скоро может перейти в администрацию президента РФ, которую ему предлагают возглавить. Об этом сообщает «Медуза».

Стоит отметить, что сейчас главой российского ОП является Антон Вайно, который сидит в этом кресле с 2016 года.

Рогозин, который, как известно всем, является фанатом ядерного оружия, может стать не только помощником Путина, но и его куратором по вопросам оккупированных территорий Донбасса.

Российские СМИ не исключают, что Путин согласится дать Рогозину даже должность вице-премьера, так как «давно его любит».

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